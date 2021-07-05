19 человек, которые ходят по грани между гениальностью и абсурдом, но всегда достигают цели

Шедевры рождаются, когда креативность и умелые руки действуют вместе. Однако гениальность от безумия отделяет довольно тонкая грань, и некоторые люди едва-едва ее не переступают. В сегодняшней подборке пользователи как раз показали такие свои работы. Возможно, они и сами хотят понять, не перешли ли эту грань.

AdMe.ru склоняется в низком поклоне перед креативностью этих людей. Но их чувство прекрасного мы оставляем на суд читателей. А в бонусе покажем, что бывает, когда тяга к изобретательству все-таки пересиливает здравый смысл.

«Чтобы не умереть от жары в +37 °C на съемной квартире, приходится идти на крайние меры. Так гораздо приятнее, чем с одним вентилятором»

Самодельная кухонная люстра

«Сушилка перестает работать, если отпустить кнопку. Пришлось ее починить»

«Шайбы закончились, и мы просверлили несколько монет»

Бассейн из поддонов и брезента

«Забыла вилку. Но проблема легко решилась с помощью стяжек и скотча»

Когда вам нужно место для записи звука, но лучшее, что у вас есть, — это гардеробная

«Парень подарил мне это на день рождения»

Эта подставка настолько жуткая, что мне даже нравится. © magicrowantree / Reddit

«Приклеил салфетку, чтобы не водить по экрану потными руками»

«Прикрепили разбрызгиватель к лесенке-паутинке, чтобы детям было веселее»

«Так я косил газон в 37-градусную жару»

«Я соорудил этот чудовищный очиститель воздуха с помощью двух фильтров, вентилятора и скуки»

«Купил отбеливатель и обычные черные джинсы. Вот что из этого получилось»

Чтобы вынуть волосы из канализации, можно использовать стяжку, сделав на ней несколько надрезов

«Мне нужно было показать свою коллекцию значков и брошек. Я купил 3 страшных галстука в благотворительном магазине и нацепил все на них»

«Как все выглядит на моих рекламных фотографиях и на самом деле»

«Я превратил свой 14-дюймовый ноутбук в 17-дюймовый!»

Ледяная вода перекачивается из холодильника по медному змеевику, прикрепленному к вентилятору, и получается кондиционер

Кто бы вы ни были, но если хотите знать, можно ли сделать свечу из свиного жира, то знайте: можно. И она пахнет беконом!

Бонус

Купила я крышку для сковородок нескольких диаметров, вроде такой. На следующий день прихожу и вижу: муж старательно ножничками вырезает из нее подходящую для кастрюльки, в которой он варит пельмени. © boriskann90 / Pikabu