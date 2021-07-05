19 человек, которые ходят по грани между гениальностью и абсурдом, но всегда достигают цели
Шедевры рождаются, когда креативность и умелые руки действуют вместе. Однако гениальность от безумия отделяет довольно тонкая грань, и некоторые люди едва-едва ее не переступают. В сегодняшней подборке пользователи как раз показали такие свои работы. Возможно, они и сами хотят понять, не перешли ли эту грань.
AdMe.ru склоняется в низком поклоне перед креативностью этих людей. Но их чувство прекрасного мы оставляем на суд читателей. А в бонусе покажем, что бывает, когда тяга к изобретательству все-таки пересиливает здравый смысл.
«Чтобы не умереть от жары в +37 °C на съемной квартире, приходится идти на крайние меры. Так гораздо приятнее, чем с одним вентилятором»
Самодельная кухонная люстра
«Сушилка перестает работать, если отпустить кнопку. Пришлось ее починить»
«Шайбы закончились, и мы просверлили несколько монет»
Бассейн из поддонов и брезента
«Забыла вилку. Но проблема легко решилась с помощью стяжек и скотча»
Когда вам нужно место для записи звука, но лучшее, что у вас есть, — это гардеробная
«Парень подарил мне это на день рождения»
- Эта подставка настолько жуткая, что мне даже нравится. © magicrowantree / Reddit
«Приклеил салфетку, чтобы не водить по экрану потными руками»
«Прикрепили разбрызгиватель к лесенке-паутинке, чтобы детям было веселее»
«Так я косил газон в 37-градусную жару»
«Я соорудил этот чудовищный очиститель воздуха с помощью двух фильтров, вентилятора и скуки»
«Купил отбеливатель и обычные черные джинсы. Вот что из этого получилось»
Чтобы вынуть волосы из канализации, можно использовать стяжку, сделав на ней несколько надрезов
«Мне нужно было показать свою коллекцию значков и брошек. Я купил 3 страшных галстука в благотворительном магазине и нацепил все на них»
«Как все выглядит на моих рекламных фотографиях и на самом деле»
«Я превратил свой 14-дюймовый ноутбук в 17-дюймовый!»
Ледяная вода перекачивается из холодильника по медному змеевику, прикрепленному к вентилятору, и получается кондиционер
Кто бы вы ни были, но если хотите знать, можно ли сделать свечу из свиного жира, то знайте: можно. И она пахнет беконом!
Бонус
- Купила я крышку для сковородок нескольких диаметров, вроде такой. На следующий день прихожу и вижу: муж старательно ножничками вырезает из нее подходящую для кастрюльки, в которой он варит пельмени. © boriskann90 / Pikabu
Какие вещи показались вам гениальными, а какие безумными?
Фото на превью CFBATAR kitchens Store / AliExpress
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