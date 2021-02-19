19 человек, чьи фото в молодости теперь легко найти и невозможно забыть, как ни старайся

Многие из нас проходили через яркую стадию взросления под названием «Круче меня только вареные яйца». Но спустя время эти выходки мы вспоминаем уже со смехом. А наши сегодняшние герои пошли еще дальше и выложили в сеть свои старые фотографии, где, как им тогда казалось, они предстали в своих лучших образах.

Автор AdMe.ru и сам не без греха, свои фото тоже прикрепил. Так что скорее посмотрите на тех, кто не стесняется своей бурной молодости.

«Нашел это в доме подруги. Ее братья записали рэп-альбом, когда были помладше»

«Тот, кто не может запомнить ошибки прошлого, обречен их повторять»

«Выгляжу так, словно ну очень давно засиделась в девках»

«Извините, ребята, мне было 9, и я любила рэп. Простите, ради всего святого»

«Идентифицировал себя как дикобраза в 2010 году»

«8-й класс, 1983 год. Воротник поднят, потому что я считала себя крутой. Даже в этих огромных очках»

«Я смеялась до слез, когда увидела это фото. Помню, как готовила свой наряд и делала идеальную прическу. Спасибо маме, что сделала этот шикарный снимок и хранила его 30 лет»

«Мне 13–14 лет, фаза Эминема. В кадре расческа, свисающая с моей лампы, а все мои фото того времени были черными или серыми. Хорошие времена»

«Как-то вылетел из головы период времени, когда я каждый день рисовала очки и смайлик на лице»

«1991 год. Моя мама разрешила мне сделать лазерный фон. Горжусь этим фото!»

«Вот я, смеюсь над молодой версией себя. И я все еще странненькая. Но клянусь, у меня есть губы!»

«2010 год. Мой парень бросил меня ради моей подруги. Мне было 13»

«Счастье».

«Мои родители только что купили новый сканер, и вот как я его тестирую»

«На ленте должно было быть написано „Испания“»

Pain — боль, Spain — Испания.

«Забыл о солнцезащитном креме на гавайской вечеринке»

«Я ума не приложу, как, черт возьми, я мог что-то видеть. Наверное, через ноздри»

«Возвращаю вас в те чудесные дни, когда у меня было 3 прически одновременно»

«Мама моей будущей жены только что окончила курсы парикмахеров в 90-х»

«Даже не пытайтесь сказать, что у вас не было подобных фото. Не поверю. Меня вот мама заставляла»