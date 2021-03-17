19 моментов концентрированного счастья, которое выплеснется на вас через экран

Что бы у нас в жизни ни происходило, наверняка каждый из нас помнит тот момент, когда был счастлив, как 5-летний ребенок, прыгал и визжал от радости. Это могло быть все что угодно: свадьба, получение диплома, прием на работу мечты, покупка дома или просто возможность покрасить волосы в тот самый заветный цвет.

Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом из нас сидит маленький «я», который ждет не дождется, когда можно будет забыть всю эту взрослую чепуху и просто быть счастливым. И каким бы ни был повод для веселья, так хочется с кем-то поделиться переполняющими тебя эмоциями! Что и сделали герои нашей подборки.

«Я думаю, что фотограф прекрасно запечатлел счастье, которое я чувствовала в этот день»

«9 месяцев назад я проснулась после операции на мозге, и меня парализовало»

«И вот сегодня я доказываю, что все, кто не верил в мое восстановление, ошибались. Я горжусь собой!»

«Мой отец беспокоился, что моя глухая и слепая собака не узнает его после года отсутствия. Но я думаю, что она узнала»

«Я всегда мечтал окончить колледж и получить диплом!»

«Я так долго мечтала о серебряных волосах, и вот наконец-то свершилось! Удивительно, как простая смена цвета может осчастливить человека»

«Вчера я сказала своему парню, что достигла максимального уровня счастья. Мы любим друг друга, у нас отличная работа, наши родители живы и здоровы. Но сегодня он сделал меня еще счастливее»

«В прошлом году я был в депрессии. Потратил год на то, чтобы восстановить здоровье и отказаться от антидепрессантов. Я снова чувствую себя хорошо»

«Я боролся с раком более трех лет. И только что закончился последний сеанс моего лечения!»

«Поздравляем, Итан! Больше никакой химиотерапии!»

«Вчера я обручился со своей лучшей подругой»

«Всю жизнь я стеснялась своих зубов и в конце концов накопила достаточно денег, чтобы поставить виниры на 4 верхних зуба. Я больше не скрываю свою улыбку от людей»

«После десяти лет совместной жизни мой парень сделал мне предложение на годовщину знакомства, и я невероятно счастлива»

«Моя трансформация длилась год. В 37 лет у меня наконец-то такое тело, какое я всегда хотел»

«После года ожидания, чтобы мой кот привык ко мне, он наконец-то признал во мне свою. Мое сердце переполнено радостью»

«Мы с мужем купили наш первый дом! Я так счастлива, что нашла идеальное жилище для своей семьи»

«10 лет я думала, что никогда не смогу забеременеть. А теперь это действительно случилось. Я беременна!»

«Беременна».

«Вчера мне наконец-то поставили зубной имплант, и я счастлива»

«Я счастлива, что смогла сбросить более 40 кг и вернула контроль над своей жизнью. Я чувствую себя намного лучше»

«За 5 лет я вытерпела брекеты, операции на челюсти и зубные импланты, и наконец-то все закончилось! Быть счастливее уже невозможно!»

«Мне так нравится реакция моего тестя, когда он увидел мою жену на нашей свадьбе»