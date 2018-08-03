19 человек, чье больное воображение давно пора записать на прием к врачу

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Жаль, что воображение нельзя включить при помощи одной кнопки. К примеру, нажал такой на «Вкл.» и — вуаля! — за секунду придумал описание к какому-нибудь фото, остроумнее которого никто ничего не выдаст, или настрочил на раз твит, который залайкают и зашейрят тысячи пользователей по всему миру. Сплошные плюсы от этого, не так ли? Главное — уметь вовремя остановиться.

AdMe.ru собрал 19 человек, чья неуемная фантазия в ответе за круговорот абсурда в природе.

1. «Как я выгляжу со стороны, когда проверяю остаток средств на карте и все равно звоню друзьям, чтобы договориться о планах на вечер»

2. И как теперь жить дальше?

3. «Когда ты ночуешь у друзей и у них нечем укрыться»

4. Реальность суровее самых темных сил

5. «Как я себя чувствую, когда шлепаю своего парня по попке, а он оборачивается и пялится на меня»

6. Как говорится, устами пользователя сети...

7. «Когда мама приходит домой и наполняет комнату негативной энергией»

8. Как называется эта форма страха?

9. «Когда на работе суматоха и ты видишь, как твои коллеги суетятся, но у тебя есть еще 4 минуты до окончания обеденного перерыва»

10. «Вот же они, вот те самые парни, которые фигурируют во всех задачках по математике»

11. «Как я выгляжу, когда размышляю о том, как бы подзаработать деньжат, не устраиваясь при этом на работу»

12. Из серии «Губу закатай»

13. «Как я смотрю в меню, перед тем как заказать то же, что и всегда»

14. Оптимистичный расклад

15. «Когда ты пытаешься понять, в хорошем ли настроении пребывает мама, перед тем как попросить ее о чем-то»

16. И вправду, почему?

17. «Прошло 16 лет, а я до сих пор не могу понять, как они умудрились провести Скуби-Ду на борт самолета в этой маскировке»

18. Если это не шок-контент, то что тогда?

19. «Когда моя собака натворила что-то плохое и вся моя семья злится на нее»

Оцените свое воображение по шкале от 1 до 10, где 10 — это уровень Джорджа Р. Р. Мартина.