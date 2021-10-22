19 человеческих странностей, которые вы не сможете логически объяснить, но запомните надолго

Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что у каждого человека своя чудинка и это нормально. Непонимание возникает лишь тогда, когда тараканы в вашей голове перестают дружить с тараканами в чужой голове. У людей из сегодняшней подборки так и произошло.