19 человеческих странностей, которые вы не сможете логически объяснить, но запомните надолго
Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что у каждого человека своя чудинка и это нормально. Непонимание возникает лишь тогда, когда тараканы в вашей голове перестают дружить с тараканами в чужой голове. У людей из сегодняшней подборки так и произошло.
Мы в AdMe.ru уверены, что если очень постараться, то любой странности можно найти разумное объяснение. Но это не точно.
- У меня есть странная привычка мыть чипсы. Да-да, именно мыть. Для меня все чипсы невероятно солено-перчено-острые. Так как с желудком не все, мягко говоря, в порядке, а всякую дрянь иной раз так хочется сожрать, что прямо руки чешутся купить, я покупаю чипсы и иду их мыть в раковине. Смываю все специи и соль. Остается одна мокрая, чуть солоноватая хрустящая картошка. © Подслушано / Ideer
- Я люблю наматывать тряпку на руку. Меня это успокаивает. У меня даже специальные тряпки есть, предназначенные для этого. Родители уже не обращают внимания, привыкли, а бабушка относится с пониманием: стирает тряпочки и дает новые, когда старые изнашиваются. © Подслушано / Ideer
- Нельзя дотрагиваться ступней до тела. Даже ступней до ступни! Хоть ты только что из душа или в новых носках. © showgaze_R / Twitter
- К новым вещам я привыкаю по-своему: я в них готовлю. Если еда получилась вкусной, то эту вещь я буду носить, а если нет, то она отправляется в шкаф в отдел «надену, когда сойду с ума». © Подслушано / Ideer
- Один мой знакомый пишет и отвечает всем только в одном определенном мессенджере. Хотя установлено на телефон их несколько. Если кто-то напишет в другом мессенджере, он принципиально там не ответит.
- Иногда я жужжу вместе с пылесосом или стиральной машиной. Мне нравится подбирать высоту звука. © mayoroftuesday / Reddit
- У подруги есть странная привычка называть мужскими именами наиболее выдающиеся натоптыши и ссадины на теле. Однажды я начал ревновать после фразы «Помнишь, мы с Ильей в том отпуске были на рафтинге, так он даже не ушибся», а потом вспомнил, что Илья — это всего лишь мозоль на мизинце ноги. © Подслушано / Ideer
- Неосознанно копирую мимику персонажей по телевизору. На меня немного странно смотрят мои домашние и друзья. © Aidennn92 / Reddit
- Я не ем продукты, у которых срок реализации прошел уже наполовину. Молочные продукты — только сегодняшние или вчерашние, хлеб — только сегодняшний. В гостях ем только у тех людей, кто с пониманием относится к моим причудам. И то редко: чужую еду не люблю. Еду, приготовленную незнакомым или малознакомым мне человеком, я есть не стану. © Подслушано / Ideer
- Мама знакомой моет посуду не полностью. К примеру, чашку — только изнутри и по краю, где губы касались. Так она «экономит», ведь чашка «чистая в других местах».
- Чайный пакетик, который я только что вытащила из кружки с горячим чаем, я всегда кладу в раковину полежать, потому что если сразу выбросить его в мусор, то горячий пакетик расплавит полиэтиленовый мусорный мешок.
- Когда сижу, подгибаю пальцы ног. Со стороны, видимо, выглядит странно, потому что с детства все домашние обращали на это внимание, а потом и супруг. Причем я так даже в тапочках могу сидеть и в легкой обуви. Из-за этого появляются заломы на подошве. Не знаю, откуда эта привычка, но мне так жутко удобно, и я даже не замечаю, как это происходит.
- Если я чихаю и никого нет рядом, обычно говорю какую-нибудь чушь гортанным «сатанинским» голосом. Я понятия не имею почему. © foomp / Reddit
- А я делю еду на кучки: количество мини-порций гарнира должно совпадать с количеством кусочков мяса.
- Мой муж никогда не допивает до конца воду из бутылки. Оставляет примерно на один глоток — и все, дальше пить нельзя. © Christi Zelaya / Quora
- Я знал, что у всех свои тараканы в голове, но понял, что видел еще не все, когда, вернувшись домой, обнаружил свою девушку купающейся в ванне, полной растворимого детского питания. 15 банок! В оправдание она сказала, что это невероятно полезно — купаться в молоке, а в детском питании еще полезнее, ведь там больше питательных элементов! © Подслушано / Ideer
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Фото на превью Depositphotos.com, Подслушано / Ideer
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