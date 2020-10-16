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19 бывших стиляг, которые сами себе вынесли модный приговор, взглянув на свои старые фото

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Самовыражение детей и подростков не знает границ: они хотят либо быть похожими на любимого героя, либо одеваться так, как принято в одной из субкультур. И хотя в тот момент кажется, что этот стиль с нами навсегда, все равно рано или поздно наступает момент, когда мы заглядываем в старый альбом и не можем удержаться от смеха.

AdMe.ru прошерстил старые фотографии пользователей сети, о которых без слез не вспомнишь.

1. «Я не такая, как все. Январь 2011-го»

© FlorUnderwater / Reddit

2. «Моя фотография из школьного альбома»

© gamerskaterchef / Reddit

3. «Снято и отредактировано с помощью „раскладушки“»

© kaulinycia / Reddit

«Темная принцесса Ксион».

4. «Примерно 2008 год. Тогда я искренне считал, что фетровые шляпы — это привлекательно»

© Kurogane-Diasane / Reddit

5. «13-летняя я думала, что носить дешевый парик лучше, чем быть похожей на других девушек-подростков»

© Gh0stPrinc3ss / Reddit

6. «Школьный альбом 2001 года»

© Wolfepool / Reddit

7. «Представляю вам фото моего мужа с его выпускного в 2000 году»

© Loocylooo / Reddit

8. «Меня фоткала мама, и в тот момент я думал, что выгляжу дерзко и загадочно»

© Dinkelburger123 / Reddit

9. «Я не знаю, что со мной случилось в 6-м классе»

© FlatInfo / Reddit

10. «Многие прошли через увлечение готической модой. Вот я с 2005 по 2007 год»

© Akuzetsunaomi / Reddit

11. «Я целый год носила вампирские зубы. Каждый день»

© 27littlebears / Reddit

12. «Я никогда не удалю это фото. Чувствовала себя милахой»

© PolarbearFootwear / Reddit

13. «Я всем говорила, что всегда буду так одеваться: „Это не просто этап, это образ жизни“»

© caliedhrae / Reddit

14. «Мне бы стоило навсегда стереть все упоминания об этом из интернета, но вот я — анимешница»

© Cheesypunlord / Reddit

15. «Старый добрый фейсбук напомнил мне о минутках позора в старшей школе. Ярко-розовые колготки в сеточку, набитые травой»

© kazziy / Reddit

16. «Мама говорила мне, что моя голова навсегда останется в этом положении»

© lenerz / Reddit

17. «Мне нравились фильмы „Ворон“ и „Блэйд“, а еще очки с заправки и болеро из супермаркета»

© rebelephant / Reddit

18. «Мне казалось, что галстук с картиной „Сотворение Адама“ очень крутой. Да я и сейчас так считаю»

© lightly_salted_fetus / Reddit

19. «Первокурсница 2011 года. Чувствую себя очень альтернативной»

© boogerqueen27 / Reddit

А у вас сохранились смешные фото из юности? Готовы ими поделиться?

Фото на превью Cheesypunlord / Reddit
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