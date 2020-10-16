19 бывших стиляг, которые сами себе вынесли модный приговор, взглянув на свои старые фото

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Самовыражение детей и подростков не знает границ: они хотят либо быть похожими на любимого героя, либо одеваться так, как принято в одной из субкультур. И хотя в тот момент кажется, что этот стиль с нами навсегда, все равно рано или поздно наступает момент, когда мы заглядываем в старый альбом и не можем удержаться от смеха.

AdMe.ru прошерстил старые фотографии пользователей сети, о которых без слез не вспомнишь.

1. «Я не такая, как все. Январь 2011-го»

2. «Моя фотография из школьного альбома»

Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. © sunnyduckling / Reddit

3. «Снято и отредактировано с помощью „раскладушки“»

«Темная принцесса Ксион».

4. «Примерно 2008 год. Тогда я искренне считал, что фетровые шляпы — это привлекательно»

5. «13-летняя я думала, что носить дешевый парик лучше, чем быть похожей на других девушек-подростков»

6. «Школьный альбом 2001 года»

7. «Представляю вам фото моего мужа с его выпускного в 2000 году»

8. «Меня фоткала мама, и в тот момент я думал, что выгляжу дерзко и загадочно»

9. «Я не знаю, что со мной случилось в 6-м классе»

10. «Многие прошли через увлечение готической модой. Вот я с 2005 по 2007 год»

11. «Я целый год носила вампирские зубы. Каждый день»

12. «Я никогда не удалю это фото. Чувствовала себя милахой»

13. «Я всем говорила, что всегда буду так одеваться: „Это не просто этап, это образ жизни“»

14. «Мне бы стоило навсегда стереть все упоминания об этом из интернета, но вот я — анимешница»

15. «Старый добрый фейсбук напомнил мне о минутках позора в старшей школе. Ярко-розовые колготки в сеточку, набитые травой»

16. «Мама говорила мне, что моя голова навсегда останется в этом положении»

17. «Мне нравились фильмы „Ворон“ и „Блэйд“, а еще очки с заправки и болеро из супермаркета»

18. «Мне казалось, что галстук с картиной „Сотворение Адама“ очень крутой. Да я и сейчас так считаю»

19. «Первокурсница 2011 года. Чувствую себя очень альтернативной»