19 бывших, которые так учудили, что мама не горюй
В некоторых странах количество разводов составляет более 50 % от количества заключенных браков. Люди не боятся начинать строить жизнь заново, а самые мудрые бывшие супруги даже сохраняют теплые отношения и договариваются об опеке и разделе имущества. Но у некоторых кипят настоящие страсти.
Мы в AdMe.ru почитали тред, где люди рассказывают о проделках своих экс-пассий, и выбрали 19 самых интригующих историй.
- Супруга изменяла. Она подала на развод и ждала, что любовник тоже разведется. Только вот мужик этот работал у своего тестя и не хотел терять хлебное место. Решил он покаяться и признаться во всем своей жене. Та, недолго думая, прибрала его к рукам, и мужик перестал выходить на связь с моей бывшей. Тогда она попыталась сойтись со мной. Развелся и уехал на другой конец страны. © Bearlee55 / Reddit
- Он просто ушел посреди ночи. Собрал свои вещи и исчез. Да, у нас были не идеальные отношения, но ничего не предвещало такого поворота. Вы не поверите, но через несколько часов он вернулся, чтобы кое-что забрать, и попросил отдать ему мою зарядку для телефона. © dyam / Reddit
- Она позвонила мне на работу и наговорила начальнику, что я не в своем уме и могу натворить глупостей. Так она хотела выведать мой новый адрес. © FeatureNotAFlaw / Reddit
- Пока мы разводились, бывший все время приходил ко мне, чтобы обсудить свои новые отношения. С моей двоюродной сестрой. Которая, между прочим, состояла в гражданском браке с другим мужчиной. А потом бывший еще удивился, что оказался не единственным парнем моей сестры. © Grave_Girl / Reddit
- Мой бывший муж начал встречаться со своей мачехой, которая воспитывала его с 11 лет. А отец мужа, в свою очередь, нашел себе 21-летнюю девушку. Отец и бывший муж с тех пор не разговаривают. © LiquidSummerHaze / Reddit
- Моя бывшая вышла замуж еще 7 раз! Я был мужем № 1, мы разводились, когда нам было около 20. Сейчас ей 44 и она разводится в 8-й раз. © RidgeRoad / Reddit
- Когда бывший наконец осознал, что я к нему не вернусь, он наговорил своей маме, что я все время у нее воровала. Потом он даже написал заявление, якобы у меня есть ключи от дома его родителей и я обязательно приду и обчищу их. Но подворовывала всегда его сестра, но никто не хотел верить. © fireflyfly3 / Reddit
- Он позвонил мне ночью перед своей второй свадьбой и сказал: «Это наш последний шанс быть вместе. Ты уверена? Между нами все кончено?» © BMT_Nurse / Reddit
- Я был молодым и наивным и решил, что мне лучше уйти из дома, пока бывшая будет собирать вещи. Когда я вернулся, оказалось, что она со своей семьей увезла всю мебель, посуду, постель, технику, еду и даже мои личные вещи. Позже выяснилось, что бо́льшую часть она просто выбросила на свалку. © bai1000 / Reddit
- Много лет после развода он по воскресеньям обедал с моей мамой. Я, в принципе, не возражала, если мне не надо было там присутствовать. © UserNumber314 / Reddit
- Мой бывший муж пишет или звонит мне каждый ноябрь, потому что в ноябре 2015-го мы развелись. Каждый год, как по расписанию. © Splenda212 / Reddit
- Она повредила дворники на моей машине. И в первый же дождливый день один из них отвалился. © d***_sportwood / Reddit
- Бывшая позвонила поздравить меня с днем рождения спустя 2 года после развода. Хотела сделать мой праздник особенным. Она не очень-то обрадовалась, когда поняла, что моя новая девушка слышала весь этот разговор по громкой связи. © NerdyBurner / Reddit
- Мы еще даже ничего не сказали о расставании родственникам и друзьям, а его сестра взяла и отправила всем в Facebook сообщение с требованием удалить меня из друзей. Она отослала его абсолютно всем контактам, в том числе членам моей семьи. © kriso921 / Reddit
- Развелись 2 года назад и поддерживали отношения ради 5-летнего сына. Как-то бывший муж попросил разбудить его на самолет в 5 утра. Я отказалась: мы ведь больше не женаты. Купи себе будильник, и все! В итоге он проспал и позвонил мне с обвинениями. © ArtemisCoco / Reddit
- Мы развелись в мае, а уже в октябре она вышла замуж в 4-й раз. Так что да, я проморгал кое-какие красные флажки. © WeaselXP / Reddit
- Она доставала меня 5 лет. Создавала поддельные профили в соцсетях, пыталась узнать, где я работаю. Когда мы наконец развелись, в суде она плакала, хотя сама же была неверна. Я был там со своим отцом, он подошел к моей бывшей, сунул ей $ 50 и сказал: «Это тебе, чтобы фамилию сменила». © Letharos / Reddit
- Бывшая жена сказала, что я могу оставить свои вещи у нее, пока не найду постоянное жилье. Я решил, что это дружеский жест, и поверил. Когда я вернулся за вещами, выяснилось, что она их сожгла. © TKHunsaker / Reddit
- Коллега 2 года пыталась наладить отношения с мужем, в итоге развелась. И решила она продать обручальное кольцо и другие украшения, которые муж ей дарил. Ювелир сказал, что все ее украшения недавно переделывали. Оказалось, что, пока она 2 года спасала их отношения, ее супруг потихоньку менял во всех украшениях драгоценные камни на поддельные. © Borgqueen- / Reddit
Как думаете, почему одним удается сохранить дружеские отношения после развода, а другим нет?
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