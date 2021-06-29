19 бывших, которые так учудили, что мама не горюй

В некоторых странах количество разводов составляет более 50 % от количества заключенных браков. Люди не боятся начинать строить жизнь заново, а самые мудрые бывшие супруги даже сохраняют теплые отношения и договариваются об опеке и разделе имущества. Но у некоторых кипят настоящие страсти.