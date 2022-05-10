19 бедолаг, у которых аппетит пропал после того, как они получили свой заказ

Иногда люди заказывают еду, потому что нет времени готовить. А порой просто хочется побаловать себя чем-то вкусным в кафе или ресторане. Но бывает, что еда оказывается не такой аппетитной, как мы ее себе представляли.

Герои подборки рассказали о случаях, когда они заказали еду, а получили совсем не то, что ожидали. И у нас в AdMe.ru что-то аппетит пропал.

«Прождал 1,5 часа в вычурном месте и получил вот это»

Моя собака бы крутилась вокруг и строила огромные щенячьи глаза ради этого, но платить за это... нет, спасибо. © le-chub / Reddit

Мне нужно срочно знать название этого блюда, чтобы я никогда его не заказывал. © LumpyEquivalent / Reddit

Это блюдо из меню для взрослых

«Сегодняшнее специальное предложение — половинка авокадо с солью, которую подают в качестве „гуакамоле“»

«К напиткам мне подали бесплатные 4 чипсинки на камне»

«Камень был грязный, внутри его как следует не почистили. Я был очень голоден, поэтому съел их. Чипсы достались бесплатно к напиткам, но к другим заказам чипсы больше не приносили».

Взбитые сливки подали в ситечке

Вероятно, это сделали для того, чтобы вы поели как можно быстрее и освободили стол для других посетителей. © Mo0oG / Reddit

Сырого королевского краба подали на заборе из веточек

«Жареное яйцо мне подали на подушке. Ну это хотя бы вкусно»

Ничто так не подтверждает изысканность кухни, как 3 фаршированных яйца, подаваемых на весах и камне

Вот так подали соусы к чипсам

Так выглядит моя разделочная доска после того, как я закончила готовить. © HumanTryingToo / Reddit

«Я, конечно, понимаю, что это горнолыжный курорт, но все же»

«Я заказала веганскую пиццу и вот что получила»

«В меню блюдо называлось „сэндвич со свининой в панировке“. Я получил это. Не понимаю, зачем вообще нужно было тогда заморачиваться с булочкой»

«Я заказал холодный чай, а получил вот это, чем бы оно ни было»

«Бургер-Пикачу в местном ресторане. Ожидание — реальность»

Здесь явно у кого-то экзистенциальный кризис — либо у Пикачу, либо у того, кто сделал этот бургер. © Eis_ber / Reddit

«Представляю вам больничные макароны с сыром»

Местный супермаркет решил немного покреативить

«Мы заказали пасту с белым соусом и вот что получили. К тому же блюдо было холодным и невкусным»

«Заказал пончик со сливочным кремом... Спасибо»

«Приехала моя пицца с киви»

Киви меня здесь беспокоит меньше всего. © fretnone / Reddit