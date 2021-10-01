19 бедолаг, которые жалеют, что не подумали дважды перед тем, как делать татуировку
Некоторые люди делают татуировки со смыслом, другие — просто выбирают симпатичные изображения или идут к известному мастеру. Но бывает и еще одна категория клиентов — мужчины и женщины, которые словно забывают, что этот рисунок на теле навсегда. Именно последние почти сразу после тату-сеанса задумываются: «А не ошибочным ли было это решение?»
Герои подборки от AdMe.ru поддались импульсивному порыву и признают, что их тату неудачные.
1. «Они должны были быть коричневого цвета. Теперь пытаюсь убедить себя, что все нормально. Но, кажется, с лицом пора прощаться»
2. «Сам себе сделал небольшую татуировку на ноге, чтобы проверить, есть ли у меня талант к этому делу. Оказалось, что таланта нет»
3. Левый глаз Пикачу вышел неважно, поэтому пришлось прикрыть его повязкой
4. «Я заказал тату-машинку из Китая. Решил поэкспериментировать на своей коже. Результат не понравился, и мне показалось, что хорошей идеей будет все закрасить. Вот что получилось в итоге»
5. Мастер говорил, что у него 20-летний опыт
6. Это волк... и печенька
7. «Как же я ненавижу эту татуировку. Звездочки я даже не просила — это инициатива мастера»
8. «Машинка для тату упала на мою ногу, и получился вот такой рисунок»
9. «Мой страшненький портрет „Симпсонов“»
10. «Моя девушка решила стать тату-мастером. Я подумал, что будет весело, если она потренируется на мне»
11. «И я на это согласился»
12. «Мне нравится мое тату, но я знаю, что оно не очень качественное»
13. «Девушка все время смеется с моей татуировки»
14. «На моей ноге есть вот такой бедняжка»
15. «К сожалению, это мое фото»
16. «Тоже покажу свою татуировку»
17. «Это мой новый никудышный жук-олень»
18. «Сделала первую татуировку. Мне она нравится, но друзья говорят, что рисунок ужасный. Все настолько плохо?»
19. «Решил сделать на день рождения татуировку с рисунком, который много для меня значит. Но мастер решил набить мне собственную зачуханную версию этой картинки»
Может быть, вы видели татуировки, которые могли бы дополнить эту подборку?
Фото на превью lumanous / Reddit
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