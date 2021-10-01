19 бедолаг, которые жалеют, что не подумали дважды перед тем, как делать татуировку

Некоторые люди делают татуировки со смыслом, другие — просто выбирают симпатичные изображения или идут к известному мастеру. Но бывает и еще одна категория клиентов — мужчины и женщины, которые словно забывают, что этот рисунок на теле навсегда. Именно последние почти сразу после тату-сеанса задумываются: «А не ошибочным ли было это решение?»

Герои подборки от AdMe.ru поддались импульсивному порыву и признают, что их тату неудачные.

1. «Они должны были быть коричневого цвета. Теперь пытаюсь убедить себя, что все нормально. Но, кажется, с лицом пора прощаться»

2. «Сам себе сделал небольшую татуировку на ноге, чтобы проверить, есть ли у меня талант к этому делу. Оказалось, что таланта нет»

3. Левый глаз Пикачу вышел неважно, поэтому пришлось прикрыть его повязкой

4. «Я заказал тату-машинку из Китая. Решил поэкспериментировать на своей коже. Результат не понравился, и мне показалось, что хорошей идеей будет все закрасить. Вот что получилось в итоге»

5. Мастер говорил, что у него 20-летний опыт

6. Это волк... и печенька

7. «Как же я ненавижу эту татуировку. Звездочки я даже не просила — это инициатива мастера»

8. «Машинка для тату упала на мою ногу, и получился вот такой рисунок»

9. «Мой страшненький портрет „Симпсонов“»

10. «Моя девушка решила стать тату-мастером. Я подумал, что будет весело, если она потренируется на мне»

11. «И я на это согласился»

12. «Мне нравится мое тату, но я знаю, что оно не очень качественное»

13. «Девушка все время смеется с моей татуировки»

14. «На моей ноге есть вот такой бедняжка»

15. «К сожалению, это мое фото»

16. «Тоже покажу свою татуировку»

17. «Это мой новый никудышный жук-олень»

18. «Сделала первую татуировку. Мне она нравится, но друзья говорят, что рисунок ужасный. Все настолько плохо?»

19. «Решил сделать на день рождения татуировку с рисунком, который много для меня значит. Но мастер решил набить мне собственную зачуханную версию этой картинки»