19 бедняг, чьи родственники такие неадекватные, что и врагов не надо

Порою наши родственники вытворяют такое, что хочется от них тут же отречься. Кто-то из них поражает своим подходом к быту, а вот некоторые и вовсе ведут себя как супостаты. В таких случаях остается лишь диву даваться их поведению и пытаться прервать с ними дальнейшее общение.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки и надеемся, что в будущем такие ситуации будут обходить их стороной.

Никогда не думала, что такое может произойти в моей жизни, «и вот опять». Прихожу сегодня вечером домой с работы, а у меня сидит бывшая свекровь и пьет чай, да еще все мои конфеты и вкусняшки достала. Я в шоке, ключи-то все забрала давным-давно. А она говорит: «Ты не переживай, я зашла только свои фотографии забрать». Какие у нее могут быть «свои» фотографии у меня дома и зачем при этом чаи без хозяев распивать? Короче, вопросов много, а ответ только один: меняйте, девочки, замки после развода. © HappyThanks / Pikabu

Я девушка, 19 лет. Встречаюсь с парнем около четырех лет. Поначалу фразы моей мамы вроде «Когда замуж-то? Скоро съезжать будешь?» звучали забавно. Недавно выяснилось, что она совершенно не шутит. Так грустно мне давно не было. © Подслушано / Ideer

Мне было 14 лет, когда я открыл в себе любовь к писательству. Моя мама посмотрела рассказ, на создание которого ушло много недель. Ее критика была такой: «В твоем возрасте я написала бы гораздо лучше». Я был раздавлен, но решил доказать, что она не права.

Позже в тот же день я случайно подслушал ее телефонный разговор. Она общалась с соседом: «Сын показал мне рассказ, который написал, и он был великолепен. Но я не могла сказать ему об этом, так как хочу вырастить сильного человека, чтобы он заботился о нас, когда мы состаримся». Она не знала, что я слышал этот разговор и что она убила всю мою любовь к ней. Я не разговаривал с ней с 2004 года. К сожалению, я все еще пишу, но всегда нахожу в своих произведениях слишком много недостатков. © Tj-Tengu / Reddit

Позже в тот же день я случайно подслушал ее телефонный разговор. Она общалась с соседом: «Сын показал мне рассказ, который написал, и он был великолепен. Но я не могла сказать ему об этом, так как хочу вырастить сильного человека, чтобы он заботился о нас, когда мы состаримся». Она не знала, что я слышал этот разговор и что она убила всю мою любовь к ней. Я не разговаривал с ней с 2004 года. К сожалению, я все еще пишу, но всегда нахожу в своих произведениях слишком много недостатков. © Tj-Tengu / Reddit Моя мама украла много денег из моих сбережений и использовала их для покупки бесполезной белиберды в интернете. © IssueNo9265 / Reddit

«Мой брат перекопошил мороженое, чтобы вытащить все конфеты».

Родители подарили нам на свадьбу квартиру. Только есть одно «но»: она в ипотеке. Ну и ладно. Мы вложили в нее деньги, сделали ремонт с нуля. В общем, превратили в конфетку. Спустя 4 года мама, на которую оформлена ипотека, разводится с папой. Ей нужно место, где жить. А еще долги есть, которые нужно срочно закрывать.

Договорились, что продаем квартиру и делим деньги 50/50. Согласилась. Взяли мы новую ипотеку, больше площадь и все хорошо. Но так же без ремонта. И теперь оказывается, что мама не собирается нам давать ни копейки с продажи той квартиры. То есть на ремонт денег нет. Да ни на что их нет. А мама в дамках. © Аноним / Pikabu

Договорились, что продаем квартиру и делим деньги 50/50. Согласилась. Взяли мы новую ипотеку, больше площадь и все хорошо. Но так же без ремонта. И теперь оказывается, что мама не собирается нам давать ни копейки с продажи той квартиры. То есть на ремонт денег нет. Да ни на что их нет. А мама в дамках. © Аноним / Pikabu По пути домой зашел в магазин за продуктами. И так мне захотелось ананаса и дыни! Думаю, чего бы себя любимого не порадовать? До кучи еще и лоток клубники купил. Смотрю, минеральная вода Evian по скидке идет — дай, думаю, куплю, узнаю хоть, почему она считается такой крутой и стоит дорого. Итого: ₽ 700.

И вот я дома, на одной тарелке дынька порезана, на другой — клубника, на третьей — ананас, рядом бутылка минералки. Этакий набор для просмотра сериала. Только включил сериальчик, как раздался видеозвонок. Звонили дальние родственники, которых я видел за жизнь раз 10, их номеров телефонов у меня даже не было. Оказывается, приехали к отцу в гости.

Мы общаемся, я без задней мысли показываю, как живу, какую себе поляну накрыл под сериальчик, типа, зацените, какая у меня идиллия. А в ответ слышу что-то типа: «Ничего себе, ты мажор! Смотрите, зимой дыню с клубникой трескает и Evian пьет! Проще надо быть, молодой человек!» © ZfRom / Pikabu

И вот я дома, на одной тарелке дынька порезана, на другой — клубника, на третьей — ананас, рядом бутылка минералки. Этакий набор для просмотра сериала. Только включил сериальчик, как раздался видеозвонок. Звонили дальние родственники, которых я видел за жизнь раз 10, их номеров телефонов у меня даже не было. Оказывается, приехали к отцу в гости. Мы общаемся, я без задней мысли показываю, как живу, какую себе поляну накрыл под сериальчик, типа, зацените, какая у меня идиллия. А в ответ слышу что-то типа: «Ничего себе, ты мажор! Смотрите, зимой дыню с клубникой трескает и Evian пьет! Проще надо быть, молодой человек!» © ZfRom / Pikabu Мои родители были достаточно милы, чтобы позволить моей девушке пожить с нами некоторое время после того, как родители выгнали ее из дома. Ситуация становилась все более напряженной, и однажды моя девушка пришла домой с работы, а на ее подушке в нашей кровати оказалась тарелка волос, которые мой отец выловил из слива душа. Абсолютно отвратительно. © ursalon / Reddit

Я ездила в Диснейленд с семьей моего мужа. Это был кошмар. Мы все время были «той самой» семьей. У моего зятя и его жены самые плохие отношения, и они постоянно ссорятся. Моя свекровь — королева драмы, которая не может следовать плану, что вызвало тонну путаницы и еще больше споров. В довершение всего мой зять неоднократно обзывал моего мужа на глазах у нашего ребенка. Я была потрясена всем этим и хотела, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Теперь я избегаю общения с ними. © oxygenlampwater / Reddit



«Мой дядя всегда выпивает половину бутылки, а остальное оставляет в холодильнике».

Поменял машину в декабре. До этого 8 лет ездил на Toyota Land Cruiser, но машина 2002 года, уже подошло время менять. Купил аппарат поменьше, но из салона, Toyota RAV4. Вчера звонит дальний родственник, последний раз пересекались лет 5 назад:

— Привет. Я услышал, ты машину поменял.

— Да, в декабре.

— Че, ты правда RAV4 взял?

— Да.

— Ты че, зачем тебе этот японский уазик?

— Я себе машину взял, тебе какая забота?

— Да я как подумаю, что ты с «крузака» пересел на этот ужас, меня аж трясти начинает.

И трубку положил. Вот что это было? Не поленился же, позвонил. © Sibirskix / Pikabu

— Привет. Я услышал, ты машину поменял. — Да, в декабре. — Че, ты правда RAV4 взял? — Да. — Ты че, зачем тебе этот японский уазик? — Я себе машину взял, тебе какая забота? — Да я как подумаю, что ты с «крузака» пересел на этот ужас, меня аж трясти начинает. И трубку положил. Вот что это было? Не поленился же, позвонил. © Sibirskix / Pikabu Недавно взяли кредит на покупку машины. Дело гиблое, знаю, но она сейчас очень нужна. Теперь все родственники не упускают возможности ткнуть нам этим кредитом: «Ой, а что это вы рыбу красную на ужин едите? У вас же кредит!» или «Ой, а что это вы дочке игрушки покупаете? Кредит, что ли, выплатили?» И так каждый раз. Мы выплачиваем этот чертов кредит исправно, проблем нет, и другие вещи себе позволить можем. Достали эти тупые насмешки! © Подслушано / Ideer

Моя свекровь спросила меня, почему я так много потратила на образование, чтобы стать «переплаченной няней». Я учительница. © platinumapples / Reddit

Однажды мы праздновали Рождество с моей свекровью. Мы вошли в ее дом, возле елки была куча подарков. Мы добавили свои в эту кучу. На елке висели конверты, некоторые с именами, некоторые без. Присутствовало около 20 человек. После обеда мы все собрались в гостиной, смеялись и разговаривали.

Моя свекровь занялась раздачей подарков — по 2–4 на человека. Кроме меня. После того как все получили свои подарки и с волнением открывали их, я сидела ни с чем. Она сняла с елки конверт и буквально швырнула его мне. На нем не было имени. Я открыла его, и там оказалась купюра в 50 долларов.

Она дождалась затишья в разговоре и громко заявила, что она не собиралась мне ничего дарить. Я сдерживала слезы. Самое ужасное, что остальные члены ее семьи были не против. Никто не сказал ни слова. И это было после того, как мы с мужем прожили в браке 15 лет. © Mary Hammond / Quora

«Вот что осталось после того, как мой брат постирал свою рабочую одежду, предварительно не отчистив ее от травы и мусора».

Мама забрала себе мои духи, которые стоят ₽ 30 тыс., и сказала, что мне женихи еще подарят другие дорогие духи. А ничего, что я сама себе их купила? И не думаю, что когда-нибудь кто-то купит мне такое кроме меня самой. © CULTURALBABY2 / Twitter

Несколько лет назад купили у родственников двушку. Заплатили им сверху ₽ 200 тыс. за технику и часть мебели, которые они нам оставят. Мы заехали в тот же день, когда они переехали в другой город. Это был кошмар! Из техники оставили только холодильник, а из мебели — стенку «Слава», про которую и речи не было. Эта «Слава» была полностью забита мусором, газетами и грязным бельем! Больше десяти 90-литровых мусорных пакетов! Обои начали отклеиваться через месяц, вместо люстр висели оголенные провода. Как так-то?! © Подслушано / Ideer

Говорю бате, мол, не хочу, чтобы у нас в мой день рождения сидели родственники и мы для них наготавливали. Давайте на чай с тортиком позовем, и никто в обиде не будет. Получила в ответ: «Да кто тебя про твой день рождения спрашивал!» © shwmurfnts / Twitter

Была родственница, которая воровала свои подарки. Например, подарит тебе рюкзак, а в следующий визит ей покажется, что ты как-то неуважительно к этому рюкзаку относишься: небрежно на кресле валяется или вовсе в шкафу без дела лежит. Тогда она его тихо унесет и еще кому-нибудь передарит. Спасибо, блин, что хоть без содержимого! Смех смехом, а одна китайская ваза так года 4 кочевала по всей родне, пока ее не разбили. © Подслушано / Ideer

А вам повезло с родственниками или тоже найдется история об их плохом поведении?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.