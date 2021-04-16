Пользователи сети поделились cнимками, на которых запечатлено начало любовной истории их предков

Многие из нас благодаря инстаграму обзавелись такой внушительной галереей снимков, что нашим потомкам до конца своих дней не пересмотреть. Одни только идеально выверенные фотосессии со своей второй половиной чего стоят. Но все же, как нынешние фото ни обработай, мы вряд ли будем смотреться на них так же круто, как наши родители на своих редких фотокарточках того времени, когда их роман еще только-только набирал обороты.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать старые снимки и поэтому не могли пройти мимо тех, которые вызывают просто жгучее желание перелистать свои семейные альбомы.

«В 1973 году папа спас от навязчивого поклонника прекрасную незнакомку, сказав, что он ее парень. Незнакомкой была моя мама, и с тех пор они не расставались»

Я не знаю, что короче: платье твоей мамы или галстук твоего папы. © UsedToBsmart / Reddit

«Моя 16-летняя мама в своем лучшем красном платье и на каблуках ждет первого свидания с моим отцом в 1961 году»

А я в свои 16 был прыщавым ребенком... © GigatX / Reddit

«Мои бабушка с дедушкой на первом свидании в 1949 году»

«Папа сфотографировал мою маму на их первом свидании в 1990 году»

Слушайте, ну это снимок просто уровня National Geographic! © ZagiFlyer / Reddit

«Мои родители в 80-х»

Ох, эта фотка просто отчетливое напоминание о том, что, какими бы разными мы ни были, у нас всех было кое-что общее — эти белые шорты в 80-х, да. © amitym / Reddit

«Мой прадедушка катается на лодке во время первого свидания с будущей любовью всей его жизни — моей прабабушкой. 1930 год»

И я прекрасно понимаю, почему она решила пойти с ним на свидание. Шикарный мужчина. © mahboilucas / Reddit

«Первое свидание моих бабушки и дедушки»

«В 1958 году моя мама была моделью, а папа — редактором местной газеты. Он увидел это фото, начал расспрашивать о красавице на нем, нашел ее, вытащил на свидание, и — вуаля! — они поженились»

«1966 год. Папа, мама и их первое свидание»

«Мои родители просто удивительны! Они впервые встретились в 1955 году, и от них до сих пор исходят искры нежности»

«Первое свидание моих родителей было в Хеллоуин в 1981 году»

Все думаю, зачем твой папа перевязал ногу... © colonelk0rn / Reddit

«А это мои родители на первом свидании в 1989-м»

«Фотобудка, мои родители и их первое свидание в 1961 году»

Это просто максимальная милота! © babbs81 / Reddit

«Мои родители только начали встречаться. Нью-Йорк, 80-е годы»

Ладно, я скажу это: парень, наряд твоего отца — это бомбическая фантастика! А эти перчатки без пальцев, ох. © [deleted] / Reddit

«Первое свидание моих родителей в 70-х»

Твой отец — Эрнест Хемингуэй, что ли? © _jeezorks / Reddit

«А это мои родители на первом свидании примерно в 1980 году»

Дай угадаю.. Ты родился спустя 9 месяцев, да? © devin45k / Reddit

«Вчера мои родители отпраздновали 36-ю годовщину со дня свадьбы. А такими они были, когда только начали встречаться в начале 80-х»

Ох, как же я скучаю по мужчинам в коротких шортах! © ironicsharkhada / Reddit

«1976 год, первое свидание моих родителей»

А парень-то — вылитый Роберт Дауни — младший, правда?

«Первый совместный День святого Валентина моих родителей. Прошло 32 года, и их отношения все еще по-настоящему крепки»