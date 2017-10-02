18 знаменитостей, которые знают толк в фотографиях с фанатами

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Все мечтают сделать снимок на память со своим кумиром. Но некоторые звезды умудряются превратить каждый кадр в настоящее представление. AdMe.ru собрал почти два десятка фотографий, на которых звезды дурачатся, кривляются и развлекаются с фанатами, как дети.

Том Хэнкс во время пробежки случайно попал на свадебную фотосессию фанатов

Elizabeth and Ryan! Congrats and blessings! Hanx. pic.twitter.com/Uy2GIqYphU — Tom Hanks (@tomhanks) September 24, 2016

Бейонсе обещала подыграть любой его гримасе. Из всех вариантов он выбрал такой...

Элайджа Вуд знает, как выгодно использовать свой рост во время фотографий с высокими девушками

Фанатка хотела совместное фото с Томом Хэнксом, но не могла с ним встретиться. Том нашел выход

Когда хочется выглядеть круто рядом с Уиллом Смитом

Герой с обложки женских любовных романов, горячий Фабио, часто собирает урожай фанатов

Стинг позирует перед симпатичной фанаткой. Позже она обзаведется своей толпой поклонников по всему миру, став лицом группы No Doubt

Когда ты уже проснулась после утомительного полета, а Николас Кейдж — нет

Фотография с кубком выглядит лучше, если к нему прилагается поцелуй с Рианной

Podolski x RiRi x Shweinsteiger pic.twitter.com/Sq0HDFDcaB — Rihanna (@rihanna) July 14, 2014

Когда ты уже знаменитость, но еще тайком фотографируешься с легендой кино: Нил Патрик Харрис и Билл Мюррей

Зашел в местный бар перекусить, а за соседним столиком уплетает бургер твой любимый президент

Николас Кейдж, впервые посетивший поклонников в Казахстане, решил сразу примерить их подарок

Кейдж в казахском костюме



жизнь не зря прожита pic.twitter.com/uwWf4mDR7a — ensign (@wadewileson) July 23, 2017

Когда на тебе только костюм Элмо, а навстречу идут Магнето и Профессор Икс

Тилль Линдеманн, застрявший в Баку с российской эстрадой, взывает к поклонникам

Алисса Милано хихикает с юной фанаткой — пока еще малоизвестной Евой Мендес

Том Хэнкс блестяще подражает своему юному фанату перед камерой

Все фотографии становятся взрывными, если мимо случайно проходит Дуэйн Джонсон

Пытался сделать крутое селфи в офисе «Майкрософт», но какой-то парень испортил кадр