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18 жизненных твитов, написанных не девочками, но женщинами

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Каждая девочка однажды взрослеет и становится женщиной, а вместе с ней «взрослеют» и ее мысли: в них появляются мудрость и рациональность. И если девочка в отчаянии выбрасывала все вещи, подаренные бывшим, то женщина невозмутимо заявляет, что они, вообще-то, в хозяйстве пригодятся.

AdMe.ru не устает восхищаться женским юмором, непредсказуемостью и потрясающим умением приспосабливаться к любым ситуациям. Поэтому вот вам подборка твитов от женщин, которые уже знают, что к чему в этой жизни.

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Девушки, а поделитесь с нами своей житейской мудростью? Из ваших наблюдений наверняка выйдет отличная подборка историй.

Фото на превью Wizard_Severus / twitter
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