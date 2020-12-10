18 жизненных твитов, написанных не девочками, но женщинами

Каждая девочка однажды взрослеет и становится женщиной, а вместе с ней «взрослеют» и ее мысли: в них появляются мудрость и рациональность. И если девочка в отчаянии выбрасывала все вещи, подаренные бывшим, то женщина невозмутимо заявляет, что они, вообще-то, в хозяйстве пригодятся.