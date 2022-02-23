18 житейских твитов, бьющих не в бровь, а прямо в самое сердечко

«Жизнь прожить — не поле перейти», писал Пастернак. На то, чтобы разобраться в самом себе, требуются годы размышлений. А иногда очевидные, казалось бы, вещи лучше всего доходят, когда их проговаривает за нас кто-то другой. Например, подруга, психолог или пользователь твиттера, на которого мы подписаны.