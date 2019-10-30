18 жизненных историй от тех самых людей, которые хотели как лучше

Собирал детскую кровать-трансформер. Она состояла из 86 деталей, а в инструкции было две картинки: картинка отдельно лежащих деталей и картинка готовой кровати. На второй день сборки, отчаявшись, я полез в интернет и нашел на ютьюбе обзор, который начинался со слов: «Если вы смотрите это видео, наверное, вы пытались сначала собрать эту кровать самостоятельно». © kutis / Pikabu