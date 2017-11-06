18 историй, в которых вся суть отношений между мужчиной и женщиной

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«В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии» — ода отношениям на все времена. Согласитесь, любовь между мужчиной и женщиной — это нечто особенное, о чем можно рассказывать долго и с придыханием.

Поэтому редакция AdMe.ru собрала для вас подборку историй о самом прекрасном чувстве на Земле.