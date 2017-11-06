18 историй, в которых вся суть отношений между мужчиной и женщиной
«В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии» — ода отношениям на все времена. Согласитесь, любовь между мужчиной и женщиной — это нечто особенное, о чем можно рассказывать долго и с придыханием.
Поэтому редакция AdMe.ru собрала для вас подборку историй о самом прекрасном чувстве на Земле.
- Девушка очень интересно сделала мне предложение. Принесла мне в квартиру... саженец! Сказала: «Ну, квартира у тебя уже есть, вот тебе твое будущее дерево. Захочешь вырастить сына — свистнешь». Я согласился.
- Недавно утром завтракали всей семьей. Каша вкусная, но я наелась. Оставалось буквально несколько ложек, и я переложила мужу в тарелку. Дочь с округленными глазами: «А что, так можно?!» Все рассмеялись. Муж ответил: «Только маме!»
- До дрожи боюсь пауков. Муж это прекрасно знает, но не упускает возможности приколоться. В последний раз подарил мне коробочку с сюрпризом. Я в предвкушении открываю ее, а на меня сыпется куча маленьких паучков! Ругались долго с ним. И кстати, я отомстила — теперь у него нет бровей и любимых усов. Потому что нефиг!
- Жили мы бедно. Мой папа никогда не дарил маме цветов, они никогда не были вдвоем в кафе или за границей. Были только на заработках. Но каждую ночь папа, перед тем как лечь на свою сторону кровати, ложился на место мамы, чтобы потом уступить ей теплое место для сна. Любовь — она в мелочах.
- Муж на досуге спрашивает: «Скажи, а ты бы меня отпустила работать в другой город, но за зарплату в 150 000 рублей?» Я без раздумий ответила: «Пинками бы отправила». Муж почему-то обиделся.
- Мы с мужем работаем вместе в одной фирме. И он в ней директор и мой непосредственный руководитель. В этом есть свои плюсы — можно переспать с начальником, и тебе за это ничего не будет. Но есть и минусы — можно переспать с начальником, и ничего тебе за это не будет.
- Муж ездил с коллегами на корпоратив с ночевкой. Коллектив молодой, веселый, а девушки симпатичные. Вернулся с похмельем. Я доверяю ему, но немного приревновала. Ложимся спать. Он уснул первым, а я спустя время решила поприставать к нему и попыталсь поцеловать. Зарядил в нос. Спросонья подумал, что он еще там. Больше не ревную.
- Что такое жить с мужем, который работает стоматологом-хирургом? Это когда приходишь к нему удалять зуб, а он радостно потирает руки и через неделю носит твой удаленный зуб на ниточке на шее в качестве кулона.
- У меня муж некоторые мои фразы записывает в специальный блокнотик и заставляет под ними подписываться, чтобы я потом не вопила, что не говорила такого. Это очень мило.
- Муж, увидев меня на пешеходном переходе, решил подшутить. Нажал на газ и ехал целенаправленно на меня. Я испугалась и упала! Он выскочил из машины, перепуганный до смерти. Начал тормошить меня, звонить в скорую. Ну а что, я просто решила подыграть ему. Больше так не шутит.
- Жена сказала, что будет бороться с моим курением. Предупредила, что каждая сигарета, которую я выкурю, будет приравниваться к одной шаурме, которую она съест. Говорит: «Ты же хочешь, чтобы я оставалась такой же стройной? Вот тебе и стимул!» Я почти неделю не курил, серьезно отнесся к ее словам. Но вчера не выдержал и закурил на работе. Через несколько минут мне приходит сообщение с фотографией, на которой моя жена ест шаурму. Откуда она узнала?! Кто-то из офиса сливает информацию? Как эти женщины умудряются знать все?
- Хотел вернуться домой, чтобы переодеться, когда заметил дыру на футболке. Но тут она порылась в сумочке и, выудив пластырь, заклеила дыру с изнаночной стороны. Видимые части пластыря закрасила черным маркером. Справилась. Вот так я понял, что это моя будущая жена.
- У меня витилиго с 14 лет. Сначала были маленькие незаметные пятна, но после родов участки поражения стали стремительно увеличиваться. Так появились комплексы. Летом всегда ходила в одежде с длинными рукавами, сгорая от жары. В один момент мужу надоело смотреть на мои страдания, поэтому он заставил меня надеть шорты и майку. Теперь, когда мы вместе выходим на улицу, любимый всегда берет меня за руку. Ходим он и я — огромное красно-белое пятно. Но мне все равно. Я просто счастлива!
- Ехала сегодня в маршрутке и наблюдала довольно трогательную картину. На одной из остановок зашла пожилая пара. Бабушка села на свободное место, а дедуля встал возле нее. Я поднялась, чтобы уступить дедушке место. Когда я предложила ему присесть, он очень мило улыбнулся и сказал: «Спасибо, внученька, ты сиди. Я от нее не отхожу далеко, а то совсем потеряю свою ненаглядную», — и, улыбаясь, погладил ее по волосам. Я прослезилась.
-
Недавно познакомился с девушкой. Предложил прийти в гости. Как любой гостеприимный хозяин, сказал: «Чувствуй себя как дома». Тогда она зашла в гостиную, села на диван, закинула ноги на журнальный столик и важным голосом говорит: «Надо переклеить здесь обои». Через месяц переклеили.
- Поругались с мужем, когда тот был в командировке. Писал мне всякие гадости. Заблокировала его во всех социальных сетях и мессенджерах. Но жизнь меня не готовила к тому, что он будет мне присылать по одной копейке через онлайн-банк, комментируя платежи словом «гадина».
- Сделала себе инъекции для увеличения губ. Муж был против, сказал, что домой не пустит. Слово сдержал. Сижу на крыльце нашего дома. Лицо опухло. Муж водички вынес, приговаривая, что таким жабам без воды нельзя. Люблю его.
- Я очень люблю свои домашние растения. У меня их много разных, есть даже привезенные черенками из разных стран контрабандой. Муж всегда посмеивался над тем, что я с ними разговариваю, обнимаю и шлю им воздушные поцелуи. Как-то уехала в командировку на 2 недели. По возвращении пошла в душ, выхожу и вижу, как муж стоит над одним из моих кустов с пульверизатором и воркует: «Ну давай, братан, держи лист нормально, а то мама решит, что я за вами не ухаживал, и откусит мне голову».
А какие необычные истории случались в ваших отношениях? Делитесь в комментариях!