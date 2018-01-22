18 жизненных историй, которые прекрасно поймут те, кто уже начал худеть к лету

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Всем нам знакомо то ощущение собранности, целеустремленности и неистового чувства оптимизма, когда мы собираемся взять себя в руки и начать худеть. Но вот только со следующего понедельника. А с наступлением дня X от инициативы не остается и следа.

Мы в редакции AdMe.ru сделали для вас подборку невымышленных историй про людей, которые не сдаются, а занимаются спортом, сидят на диетах, придерживаются здорового образа жизни. Пусть и немного безуспешно.