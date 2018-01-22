18 жизненных историй, которые прекрасно поймут те, кто уже начал худеть к лету
Всем нам знакомо то ощущение собранности, целеустремленности и неистового чувства оптимизма, когда мы собираемся взять себя в руки и начать худеть. Но вот только со следующего понедельника. А с наступлением дня X от инициативы не остается и следа.
Мы в редакции AdMe.ru сделали для вас подборку невымышленных историй про людей, которые не сдаются, а занимаются спортом, сидят на диетах, придерживаются здорового образа жизни. Пусть и немного безуспешно.
- Вчера убирал дома, мыл полы. Шваброй вожу туда-суда и случайно задел лежащую под кроватью гантель. Она медленно выкатывается, а я так голову отворачиваю и как бы невзначай ее обратно закатываю, а в голове мысль: «Может, спортом заняться? Хотя, какой спорт? К экзаменам готовиться надо». И сел в «Доту» играть.
- Недавно открыли напротив моего дома новый фитнес-клуб, ну я и пошел опробовать. Чтобы попасть туда, надо подняться на 3-й этаж, причем только по лестнице. И вот я захожу и сразу же за мной мужчина, прямо скажем, нехудой. Был он налегке, то есть ни сумки, ни пакета, ничего. Ну я подумал, что идет абонемент покупать. Мои догадки подтвердились, фраза была эпична: «Ну блин, тут еще и по лестнице подниматься надо». Развернулся и ушел.
- Зимним ранним утром шел на работу по полупустынной улице, как вдруг меня обогнал утренний бегун. Который, судя по комплекции, только начинал свою карьеру. Обгоняет и метров через 10 смачно поскальзывается, со всего размаху падая на тротуар. Видя, что он не встает и вообще не шевелится, спешу ему на помощь, но уже по пути вижу, что он закуривает, кладет руку под голову и на немой вопрос, застывший в моих глазах, выпустив струю дыма, отвечает: «Третий раз уже. На фиг этот ЗОЖ».
- Решил заняться спортом. Начал с отжиманий. Лег на пол, под шкафом нашел потерянный ключ от гаража, под диваном целый батончик «Сникерс», увидел, что плинтус отошел немного. Сейчас прикручиваю плинтус и жую шоколадку. Подтягиваться буду завтра.
- Поставил будильник на совсем раннее утро, чтобы побегать. В итоге в 5 утра я отключил будильник и продолжил спать, но мне приснилось, что я бегаю. В принципе, я доволен.
- У друга шагомер в телефоне каждый день выдумывает всякие мотивирующие надписи. Мол, ты сможешь, еще немножко. Сегодня друг написал, что за выходные шагомер настолько отчаялся, что утром передал ему такое сообщение: «Вы несколько дней были активны в течение всего 2 минут. Сегодня постарайтесь продержаться хотя бы 12».
- В интернете наткнулась на фотографии своей знакомой из области «до и после похудения». Порадовалась за нее, ведь на фото «до» она неухоженная и растолстевшая, а на фото «после» очень привлекательная и стройная. Решила написать ей несколько слов поддержки. Нашла в одной из социальных сетей, а вот там и обнаружила правду. Оказывается, она все та же толстуха, а фотографии «после» на самом деле были сделаны 5 лет назад.
- Я уже полгода хожу в тренажерный зал, поэтому моя девушка чувствует себя со мной под защитой. Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть 3 подхода по 12 повторений.
- Выходила из метро, парень схватил мою сумку и побежал, ну а я за ним. Через 2 квартала догнала, когда он, схватившись за бок, стоял и не мог отдышаться. А я подбежала и с чувством гордости молча забрала свою сумку и пошла обратно. Мастер спорта по легкой атлетике, 23 года.
- Работаю в такси. Утром упала заявка без конечного адреса с посадкой не от подъезда, а с торца дома. Стою жду. Из-за угла выбегает мужик в спортивном костюме, кроссовках, на голове повязка. Только толстый. Килограммов 150. Сел ко мне. Отдышался и рассказывает: «Жена все никак не успокоится, говорит, что я жирный. Заставляет бегать по утрам и, чтобы я не халявил, наблюдает за мной с балкона». После небольшой паузы: «Поехали в KFC, есть хочется». После плотного завтрака привез мужика обратно. Высадил с торца, и он бодро побежал домой. Хитрая жопа.
- Прочитала в статье, что в Израиле лечат ежей, которые из-за лишнего веса не могут сворачиваться. Ежики растолстели из-за корма, которым их угощают посетители. Некоторые ежи весят по 2 килограмма, хотя их нормальный вес всего 700 граммов. Их лечат диетой и спортом. Так вот, к чему это я: как же хочется быть ежом.
- Я мужчина в самом расцвете сил. Некоторое время назад решил уделить время здоровью. Начал с малого — приучил себя пить чай и кофе без сахара. Раньше клал две ложки на одну чашку. В итоге за полгода подтянулся живот, а также похудел на 10 килограммов. Коллега по работе все расспрашивала про мою диету и не верила, что отказ от сахара так влияет на вес. Как-то встретились с ней в офисе у кофемашины. Делает себе большую кружку американо, обращаясь ко мне: «Вот, Виталий, глядя на вас, решилась — с сегодняшнего дня ни грамма сахара. Буду худеть». Я ответил: «Здорово, но не просто это. Первое время у меня прям „ломка“ была». Сейчас захожу за копиями платежек в бухгалтерию и наблюдаю картину, как она кофе без сахара шоколадным тортом заедает. Наверное, чтобы не было "ломок’’.
- У моего мужа особая диета. Он устраивает себе разгрузочные дни, например, без сахара, без мучного или без мяса. Каждый день без чего-то одного. Вчера он притащил банку «Нутеллы», а вечером съел ее всю просто так, ложкой. Внимание! У него был «день без хлеба».
- Работаю в коллективе, где его большую часть составляют женщины. Каждое утро они рассуждают о том, что скоро лето, надо похудеть, что много сладкого есть нельзя, делятся различными программами для похудения и вовсе собираются купить велотренажер. А затем они достают килограмм конфет, несколько пакетов вафель, печенье, кто-то приносит тортик. И начинают пить чай. Сегодня не исключение. Так забавно.
- 2 недели назад жена клятвенно обещала, что сядет на диету сразу после критических дней. Сегодня 10-й день задержки. Хитрая женщина.
- Пришла как-то раз одна дама заключать договор с рассрочкой через банк. А это дело долгое. Менеджер начала оформление, а женщина спрашивает: «Извините, а можно мне у вас еду подогреть? А то я питаюсь по времени, и сейчас как раз время подошло». Ну мы разрешили, подумали, мало ли, диета у человека или правильное питание с кучей контейнеров. Она достает непрозрачный ланч-бокс, кладет его в микроволновку, включает. И через несколько секунд по офису начинает плыть тошнотворный запах пельменей! Дама забирает свои пельмешки, открывает сумку, достает пакет майонеза, наплюхивает его в контейнер и начинает есть.
- У меня в семье все толстые. Все бабушки, дедушки, родители, братья и сестры. И они все невероятно много едят. Всегда. С детства я не хотела быть как они, а поэтому старалась отказываться от еды, записывалась на спортивные секции. Сейчас мне 25 лет. Я правильно питаюсь, каждый день занимаюсь тренировками, моя семья — стимул для каждодневных изнурений, мне нельзя в этом плане расслабляться. Недавно сестра сказала мне: «Эх, повезло же тебе иметь такую фигуру. Жаль, что я такой не родилась». Ага, блин, все дело в везении!
- Решили с женой сесть на диету. По ее инициативе. Питаемся исключительно зеленью, овощами и фруктами. Я за месяц похудел на 6 килограммов. Работа у меня активная, сил нет, начал уже впадать в депрессию. Все усугубляет то, что жена не похудела. От слова «вообще». Я уже устал от этого, поэтому решил вывести ее на чистую воду. Поставил дома скрытую камеру. И что вы думаете? Да она постоянно жрет без меня! У нее запрятаны печенье и конфеты, а также другие вкусняшки. Все это она ест одна, а я в это время работаю... обессиленный от голода.
А вы уже отошли от праздников и начали подготовку к лету? Делитесь своими успехами в комментариях.