18 женщин, которые встречают трудности с легкой иронией и гордо поднятой головой
Женщина, которой ни разу не говорили фразу «Ты же девочка», не давали «полезных» советов и не отвешивали не слишком тактичных комментариев о внешнем виде, может счесть себя уникальной. В следующих твитах с огоньком показаны ситуации, которые понятны каждой девушке.
AdMe.ru убежден: любые трудности можно преодолеть, если немного посмеяться над ними. Надеемся, в этом вам поможет наша подборка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Какие из описанных ситуаций близки вам? Что вы делаете, чтобы отвлечься от повседневных проблем и как следует расслабиться?