18 женщин, которые встречают трудности с легкой иронией и гордо поднятой головой

Женщина, которой ни разу не говорили фразу «Ты же девочка», не давали «полезных» советов и не отвешивали не слишком тактичных комментариев о внешнем виде, может счесть себя уникальной. В следующих твитах с огоньком показаны ситуации, которые понятны каждой девушке.

AdMe.ru убежден: любые трудности можно преодолеть, если немного посмеяться над ними. Надеемся, в этом вам поможет наша подборка.

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