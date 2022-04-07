18 женщин, которые твердо уяснили: меняешь брови — меняешь жизнь к лучшему

Мы часто слышим, что глаза — это зеркало души. Но брови играют не менее важную роль и способны кардинально изменить внешность. По бровям на фото можно даже определить эпоху, когда оно сделано. Ведь у каждой из нас завалялась одна-другая фотография с ниточками из 90-х.

Мы в AdMe.ru уверены, что из-за формы бровей меняется даже взгляд. И фото героинь сегодняшней подборки — яркое тому подтверждение.

1. «Я, может, не в себе, но мне теперь хочется брови еще темнее»

2. «Хорошо получилось? Хотела микроблейдинг, но сделала теневую растушевку»

3. «Очень довольна результатом»

4. Так выглядит омбре бровей

5. «Оно того стоило!»

6. Новые брови — новый акцент

7. «Наконец-то я сделала это!»

8. Иногда, чтобы сделать лицо ухоженным, достаточно просто оформить брови

9. «Такими брови нравятся мне гораздо больше»

10. «Эх, если бы у меня всегда были такие брови»

11. «Прошел месяц после микроблейдинга»

12. Брови даже взгляд способны изменить на раз-два!

13. «Впервые решилась на татуаж, и это стоило того»

14. «Моя жизнь изменилась»

15. С аккуратными бровями глаза становятся выразительнее

16. «Мне очень нравится их форма и цвет, получились не очень темные»

17. «Слева — фото 2-летней давности до оформления бровей»

18. «Форма и размер бровей немного отличаются, но и мои натуральные брови тоже не были одинаковые»

Мои брови тоже были разные после перманента. Но кто-то мне сказал такие уморительные слова: «Брови — это сестры, а не близняшки». Мне полегчало. © leo2866 / Reddit