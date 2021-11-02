18 женщин, которые ну никак не ожидали от своих мужчин такой пылкости

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В счастливых парах партнеры стремятся порадовать вторую половинку любыми способами, будь то дорогой подарок или незамысловатый вкусный ужин. Порой согревает душу даже простое сообщение или готовность вымыть грязную плиту.

Мы в AdMe.ru посмотрели, как мужчины радуют своих женщин, и расплылись в улыбке от умиления. А в бонусе вас ждет подтверждение тому, что юный возраст и расстояние не помеха для проявления заботы.

«Снимки с разницей в 10 минут. Теперь я знаю, в чем секрет счастливого брака — в еде»

Мальчик? Нет, настоящий мужчина!

Когда он не знал, какой Ritter Sport любит девушка

«Не успел отцвести прошлый букет, муженек уже новый притаранил. А я и не против»

Когда муж еще немного супергерой

С рождением второго ребенка впала в послеродовую депрессию. Мой муж, которого я всегда пилила за его неромантичность, посадил бабушку с детьми и потащил меня в магазин. Купил мне шикарное вечернее платье, туфли, записал меня к стилисту. Вечером взял в аренду «Мерседес», и мы поехали в крутой клуб. Там мой герой вышел на сцену, спел мне песню, на весь клуб заявил, что очень сильно меня любит, и потом весь вечер танцевал со мной медляки. За все годы он больше ничего такого не делал, но тогда он просто спас меня. © Подслушано / Ideer

«Муж на 12 лет старше, он ненавидит авокадо и посмеивается над моей любовью к этому фрукту»

«Но вот я вернулась домой после сумасшедшего 14-часового рабочего дня, а муж приготовил мне любимое блюдо».

«Мой мужчина подарил мне букет такой же расцветки, как амулет»

«Мой парень сделал мне отчеты о том, как проводит время на гулянках с друзьями»

«Сегодня муж уехал из города. Я вернулась домой и увидела вот это»

«Мы приняли решение, что муж уволится с работы, чтобы осуществить свою мечту и стать стримером»

«Теперь он балует меня разными блюдами каждый день, выражая признательность и помогая нам привыкнуть к новому финансовому положению».

Когда отхватила стильного мужчину

Сегодня мой мужчина специально поехал в торговый центр, чтобы купить галстук под цвет моего платья на сегодняшний вечер. Каждый день чувствую, словно заснула и проснулась в любовной мелодраме с хеппи-эндом. © chertovka00 / Twitter

Решил зарядить ее хорошим настроением на весь день

«Мой муж вчера приготовил вот такой чудесный рамен»

«Муж остается дома с детьми и собакой, чтобы я смогла съездить в другой город к сестре. Вот что я нашла в кармане своего пальто»

«Я так рад, что мы готовы к этому. Ты действительно заслуживаешь каникулы. Я люблю тебя!»

«Жена прибежала, плача, что она испортила всю кухню. Я молча взял губку и пошел отмывать»

Когда не стоило делать настолько тщательную уборку. Или стоило?

Делала уборку и нашла дневник мужа. Начала листать, а там записи: «Наташа, очень хороша», «Лена, красотка» и так далее. Чем дальше листала, тем больше приходила в ужас. Это писал мой любимый муж, прекрасный отец наших детей! Залилась слезами. И вот в конце увидела последнюю запись: «Наконец я встретил ту самую, больше мне никто не нужен». От слез еле разглядела свое имя. Вот так я нашла старый дневник своего мужа. © Подслушано / Ideer

«Желаю вам быть хоть немного такими же целеустремленными, как Максим»

«Ночью было холодно, так что мой мужчина отдал мне свои носки»

Бонус: когда мальчик тоже знает, как удивить девочку и даже ее маму

Моя 8-летняя дочь приболела. Об этом узнал мальчик, с которым у них трогательная первая любовь на расстоянии, он живет в другой стране. Каково же было наше удивление, когда позвонил курьер и привез ей букет цветов! Счастливее моей девочки в этот момент не было никого на свете!