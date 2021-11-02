18 женщин, которые ну никак не ожидали от своих мужчин такой пылкости
В счастливых парах партнеры стремятся порадовать вторую половинку любыми способами, будь то дорогой подарок или незамысловатый вкусный ужин. Порой согревает душу даже простое сообщение или готовность вымыть грязную плиту.
Мы в AdMe.ru посмотрели, как мужчины радуют своих женщин, и расплылись в улыбке от умиления. А в бонусе вас ждет подтверждение тому, что юный возраст и расстояние не помеха для проявления заботы.
«Снимки с разницей в 10 минут. Теперь я знаю, в чем секрет счастливого брака — в еде»
Мальчик? Нет, настоящий мужчина!
Когда он не знал, какой Ritter Sport любит девушка
«Не успел отцвести прошлый букет, муженек уже новый притаранил. А я и не против»
Когда муж еще немного супергерой
- С рождением второго ребенка впала в послеродовую депрессию. Мой муж, которого я всегда пилила за его неромантичность, посадил бабушку с детьми и потащил меня в магазин. Купил мне шикарное вечернее платье, туфли, записал меня к стилисту. Вечером взял в аренду «Мерседес», и мы поехали в крутой клуб. Там мой герой вышел на сцену, спел мне песню, на весь клуб заявил, что очень сильно меня любит, и потом весь вечер танцевал со мной медляки. За все годы он больше ничего такого не делал, но тогда он просто спас меня. © Подслушано / Ideer
«Муж на 12 лет старше, он ненавидит авокадо и посмеивается над моей любовью к этому фрукту»
«Но вот я вернулась домой после сумасшедшего 14-часового рабочего дня, а муж приготовил мне любимое блюдо».
«Мой мужчина подарил мне букет такой же расцветки, как амулет»
«Мой парень сделал мне отчеты о том, как проводит время на гулянках с друзьями»
«Сегодня муж уехал из города. Я вернулась домой и увидела вот это»
«Мы приняли решение, что муж уволится с работы, чтобы осуществить свою мечту и стать стримером»
«Теперь он балует меня разными блюдами каждый день, выражая признательность и помогая нам привыкнуть к новому финансовому положению».
Когда отхватила стильного мужчину
- Сегодня мой мужчина специально поехал в торговый центр, чтобы купить галстук под цвет моего платья на сегодняшний вечер. Каждый день чувствую, словно заснула и проснулась в любовной мелодраме с хеппи-эндом. © chertovka00 / Twitter
Решил зарядить ее хорошим настроением на весь день
«Мой муж вчера приготовил вот такой чудесный рамен»
«Муж остается дома с детьми и собакой, чтобы я смогла съездить в другой город к сестре. Вот что я нашла в кармане своего пальто»
«Я так рад, что мы готовы к этому. Ты действительно заслуживаешь каникулы. Я люблю тебя!»
«Жена прибежала, плача, что она испортила всю кухню. Я молча взял губку и пошел отмывать»
Когда не стоило делать настолько тщательную уборку. Или стоило?
- Делала уборку и нашла дневник мужа. Начала листать, а там записи: «Наташа, очень хороша», «Лена, красотка» и так далее. Чем дальше листала, тем больше приходила в ужас. Это писал мой любимый муж, прекрасный отец наших детей! Залилась слезами. И вот в конце увидела последнюю запись: «Наконец я встретил ту самую, больше мне никто не нужен». От слез еле разглядела свое имя. Вот так я нашла старый дневник своего мужа. © Подслушано / Ideer
«Желаю вам быть хоть немного такими же целеустремленными, как Максим»
«Ночью было холодно, так что мой мужчина отдал мне свои носки»
Бонус: когда мальчик тоже знает, как удивить девочку и даже ее маму
- Моя 8-летняя дочь приболела. Об этом узнал мальчик, с которым у них трогательная первая любовь на расстоянии, он живет в другой стране. Каково же было наше удивление, когда позвонил курьер и привез ей букет цветов! Счастливее моей девочки в этот момент не было никого на свете!
Какие поступки или слова мужчины растрогали вас до слез?