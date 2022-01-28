18 женщин, которые не стесняются своей седины, а носят ее как корону
Длительное время общество мыслило стереотипами, в том числе утверждалось, что седину, особенно раннюю, следует закрашивать. Считалось, что это признак старения. А кому понравится лишнее напоминание об этом при каждом взгляде в зеркало? Но времена меняются: сейчас седина в тренде, и многие даже красят волосы в благородное серебро.
Нам в AdMe.ru очень нравятся и седина, и храбрость. Поэтому мы глаз не можем отвести от уверенных в себе красоток с серебряными прядями.
«Мне 50 лет. Седина ведь не старит меня?»
- Вы выглядите лет на 30, как человек, который просто сделал себе серебристые пряди. © RockturnalMan / Reddit
«Мои волосы постепенно белеют. Пожалуйста, скажите, что я красиво старею»
- Я надеюсь стареть так же красиво, как вы. © Irreleverent / Reddit
«Кто-нибудь еще отращивает серебро? У меня седые пряди с детства, но я разрешила им сиять только сейчас, в 30»
«У меня аллергия почти на всю косметику, поэтому я не крашу лицо. Но сегодня я чувствую, что выгляжу достаточно хорошо для похода по магазинам»
«Люблю свои волосы цвета соли с перцем»
«Я мою волосы, наношу кондиционер с авокадо, средство для кудрей и сушу шевелюру феном у корней»
«Уже год, как я перестала закрашивать седину. Наконец-то мне в салоне убрали всю старую краску»
«Перестала красить волосы и узнала, что они вьются»
«Сама стригусь и перестала закрашивать седину»
- Мне нравится появляющаяся седина, это красиво. © tallulahQ / Reddit
- Моя семья настаивает, чтобы я закрасила седину, но мне и так нравится. © Crispeanut93 / Reddit
«Даже не верится, что я так сильно переживала из-за натурального цвета и потратила на краску кучу денег»
«Я начала седеть в 20 лет и всегда красила волосы. Но вот теперь, спустя 15 лет, я решила отрастить их»
«У меня появилась седина! Она круто выглядит на завитках»
«Я подкрасила волосы. У меня довольно много седых волос на висках, и я хотела, чтобы это прямо бросалось в глаза»
«У меня седые волосы, и я хочу постричься, чтобы убрать окрашенную часть. Хочу, чтобы моя прическа дополняла цвет лица и волос»
«Хотелось бы сделать более равномерный цвет, не закрашивая седину»
«Уже 11 недель отращиваю седину и обнаружила, что теперь волосы в пучке выглядят аккуратнее»
С этим цветом глаза выглядят еще ярче
«Не передать словами, насколько мне нравится результат. Я как птичка с этой седой прядью и ярким „крылом“»
А как вы относитесь к седине? Как думаете, нужно ее закрашивать или подчеркивать?
Фото на превью NewJessyy / Reddit
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