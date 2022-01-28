18 женщин, которые не стесняются своей седины, а носят ее как корону

Длительное время общество мыслило стереотипами, в том числе утверждалось, что седину, особенно раннюю, следует закрашивать. Считалось, что это признак старения. А кому понравится лишнее напоминание об этом при каждом взгляде в зеркало? Но времена меняются: сейчас седина в тренде, и многие даже красят волосы в благородное серебро.

Нам в AdMe.ru очень нравятся и седина, и храбрость. Поэтому мы глаз не можем отвести от уверенных в себе красоток с серебряными прядями.

«Мне 50 лет. Седина ведь не старит меня?»



Вы выглядите лет на 30, как человек, который просто сделал себе серебристые пряди. © RockturnalMan / Reddit

«Мои волосы постепенно белеют. Пожалуйста, скажите, что я красиво старею»

Я надеюсь стареть так же красиво, как вы. © Irreleverent / Reddit

«Кто-нибудь еще отращивает серебро? У меня седые пряди с детства, но я разрешила им сиять только сейчас, в 30»

«У меня аллергия почти на всю косметику, поэтому я не крашу лицо. Но сегодня я чувствую, что выгляжу достаточно хорошо для похода по магазинам»

«Люблю свои волосы цвета соли с перцем»

«Я мою волосы, наношу кондиционер с авокадо, средство для кудрей и сушу шевелюру феном у корней»

«Уже год, как я перестала закрашивать седину. Наконец-то мне в салоне убрали всю старую краску»

«Перестала красить волосы и узнала, что они вьются»

«Сама стригусь и перестала закрашивать седину»



Мне нравится появляющаяся седина, это красиво. © tallulahQ / Reddit

Моя семья настаивает, чтобы я закрасила седину, но мне и так нравится. © Crispeanut93 / Reddit

«Даже не верится, что я так сильно переживала из-за натурального цвета и потратила на краску кучу денег»

«Я начала седеть в 20 лет и всегда красила волосы. Но вот теперь, спустя 15 лет, я решила отрастить их»

«У меня появилась седина! Она круто выглядит на завитках»

«Я подкрасила волосы. У меня довольно много седых волос на висках, и я хотела, чтобы это прямо бросалось в глаза»

«У меня седые волосы, и я хочу постричься, чтобы убрать окрашенную часть. Хочу, чтобы моя прическа дополняла цвет лица и волос»

«Хотелось бы сделать более равномерный цвет, не закрашивая седину»

«Уже 11 недель отращиваю седину и обнаружила, что теперь волосы в пучке выглядят аккуратнее»

С этим цветом глаза выглядят еще ярче

«Не передать словами, насколько мне нравится результат. Я как птичка с этой седой прядью и ярким „крылом“»