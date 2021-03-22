18 жемчужин, которые капризная судьба забросила на барахолки (Спойлер: кто-то их все же нашел)

Хорошую вещь можно найти на полке дорогущего магазина, на гаражной распродаже, среди кучи вещей на барахолке, в самом неприглядном месте комиссионного магазина или среди сотен вешалок секонд-хенда. Герои сегодняшней подборки успешно развеивают миф о том, что за качественную вещь нужно выложить кругленькую сумму: кто-то платье мечты находит, а кто-то даже становится чуть богаче благодаря своим приобретениям.

Взглянув на эти находки, мы в AdMe.ru убедились в том, что даже самые лучшие вещи могут быть по карману каждому.

1. «Вчера ради прикола пошла на гаражную распродажу в особняке за $ 1,9 млн. Прикупила там себе платье за $ 16. Пришла домой и узнала, что такое же, но подержанное стоит $ 165–220»

2. «Купила самую обычную „бабушкину“ сумку за $ 5, а оказалось, что их делают специально для английской королевы»

3. «Такие находки случаются лишь раз в жизни: 2 ожерелья из 14-каратного золота. Одно с настоящим опалом, а второе с жемчугом и бриллиантами»

4. «Нашла футболку из 100-процентного шелка всего-то за $ 3. В магазинах такая стоит $ 250»

5. «Вы только поглядите: я нашла в ворохе бижутерии викторианские серьги-амфоры из 18-каратного золота»

6. «Нашла теплый и невероятно удобный тренч всего лишь за $ 8»

7. «Я урвала старинное серебряное кольцо со стеклом за какие-то $ 1,5»

8. «Вы не поверите! У меня аж в глазах потемнело, когда я увидела эту сумку и туфли. Теперь я могу воплотить в жизнь свою мечту: одеться как Кэрри Брэдшоу»

9. «Нашла точную копию своего платинового кольца с бриллиантами, только в нем 2 карата вместо 1. Отдала за него $ 15»

10. «Многие скажут, что эти ботинки уродливые, а я их обожаю. Всего $ 14 за Alexander Wang»

11. «На днях я отнесла ожерелье за $ 10 к оценщику. А тот сказал, что оно изготовлено из золота 585-й пробы и сибирского нефрита 70-х годов. Можно продать за $ 8 000–10 000»

12. «Моя одержимость — джинсы-варенки в стиле 80-х. Эти сидят на талии как влитые. Настолько счастлива, что сейчас зареву»

13. «Всегда хотела толстовку Patagonia, но меня душила жаба. Сегодня на пробежке я согреваюсь как раз в такой, только купленной всего за $ 14»

14. «Зацените новую толстовку со всеми бирками от Alexander McQueen, купленную за $ 57. В магазине такая стоит $ 870»

15. «Всего $ 7 за то, чтобы стать похожей на ходячий диско-шар»

16. «Ухватила идеальное кимоно синего цвета за € 10. Теперь я его никогда не сниму, это любовь до гроба»

17. «Вот моя любимая находка: несколько лет назад я купила это пальто за $ 39. Состояние идеальное, и сидит тютелька в тютельку»

18. «Похоже, это то, что я искала: мое потрясающее дизайнерское платье для выпускного вечера, купленное вместе со всеми бирками в секонде»