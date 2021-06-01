18 железных доказательств того, что на детской площадке нужно всегда держать ухо востро

Детская площадка — это отдельный мир со своими правилами и устоями. Сварливые бабушки, озорная детвора, встревоженные мамочки и расслабленные папы — всех этих людей можно встретить абсолютно в каждом дворе. И порой здесь случаются такие казусы, что их будет трудно забыть.

Мы в AdMe.ru обнаружили в сети умопомрачительные истории, которые могли произойти только на детской площадке. И теперь не знаем, смеяться над ними или плакать.

Возвращаюсь с работы. На детской площадке женщина громко кричит: «Да, я его мать, отойдите от моего ребенка немедленно!» Подумала сначала, что какая-то мама воюет с другими. А оказалось, это девушка держит на руках собаку и защищает ее от детей. © Wizard_Severus / Twitter

Я уже взрослая 30-летняя тетя была. Каждый вечер шла за мамой на работу, встречала ее, и мы вместе шли домой. Иногда мама задерживалась, тогда я ждала ее на детской площадке, каталась на качелях и все такое. Однажды мама в очередной раз задержалась, сижу жду ее. Подходит ко мне девочка, показывает на качели для двоих, которые вверх-вниз движутся: «А хотите покатаемся?» Я, не ожидая подвоха, согласилась. Села на одну сторону, девочка — на другую. И все. Я намертво зависла наверху. Судорожно болтаю ногами, пытаюсь опуститься вниз. Девочка с издевочкой спрашивает: «А вы сколько весите-то?» Я: «43 кг». Она басом: «А я 58! Нас вчера в школе взвешивали. Ха-ха-ха!» Пришла мама и спасла меня от этой жестокой девочки.

На детской площадке зову мелкую:

— Зоя!

За спиной на лавке сидят 2 мамы, и одна другой говорит вполголоса (но я-то все слышу своими большими ушами):

— Не знают уже, как выпендриться с этими именами. Надо же, Зоя!

Через 5 минут она же:

— Каролина, доченька, пойдем домой! © InsomniaAeterna / Twitter

Моя мама вышла погулять с моей 4-летней племянницей на детскую площадку. Детки играют, бабушки и нянечки сидят на скамеечках. Вдруг ни с того ни с сего все девочки начали бегать с женскими прокладками в руках и клеить их себе на штанишки. Оказалось, это моя племянница решила всем их раздать, мотивируя это мамиными словами: «А вдруг что. Пускай будут на всякий случай». © Alla B Danilovich / Facebook

Старшему 6, качается на качелях, я рядом. Тут мимо вплотную пробегают 2 малыша, прямо около качелей. Я говорю: «Не бегайте близко». Площадка по размеру «хоть свадьбу играй». Их мамы сцепились языками на лавочке, ноль реакции. Эти малыши опять пробегают, мой резко останавливает качели, и тут маманя одного из бегунов кричит нам: «Женщина, пусть ваш сын катается аккуратно: тут наши дети бегают. А лучше вообще не катается». Ну я ей, конечно, объяснила мирно, без пафоса, что и как. Но там, видно, клиника глобальная. И у нее, и у подруги. © Вера Бал / Яндекс.Дзен

Когда иду от метро до дома, прохожу через детскую площадку. Недавно увидела, как женщина вынесла сыну чай в граненом стакане и тарелку с пюре и двумя котлетками. Блин, а что, так можно было? А меня все детство домой обедать загоняли. © Подслушано / Vk

Вчера на площадке поразил мальчик. Гуляет всегда один, очень вежливый, с малышами постоянно играет, помогает. И вот гуляет он, а из окна ему кричит, видимо, старший брат: «Поднимись, забери и выброси мусор». Мальчик подходит к дому поближе и орет ему: «Да иди ты, пес вшивый!» И дальше пошел с малышами играть. © Ольга Н. / Яндекс.Дзен

Гуляю на площадке. Дети, ну лет по 5 им, играют в зомби. Девочка лежит на горке с закрытыми глазами, мальчики ее типа оживляют. Один говорит:

— Вставай, монстр, хватит спать!

А другой, такой кудрявенький голубоглазый мальчик, тихонечко так говорит, гладя девочку по голове:

— Зомби, милый, проснись... © 5.kopeek / Pikabu

— Вставай, монстр, хватит спать! А другой, такой кудрявенький голубоглазый мальчик, тихонечко так говорит, гладя девочку по голове: — Зомби, милый, проснись... © 5.kopeek / Pikabu На детской площадке дети лет 5–6 тычут друг в друга палочками с криками: «Остолбеней!» Еще не все потеряно у этого поколения. © letopisi_rus / Twitter

Иду мимо детской площадки. Смотрю, какой-то движ: родители, дети нарядные, шарики, аниматор с микрофоном. Оказывается, родители сделали своим детям выпускной по случаю окончания детского сада. Аниматор произносит пафосную речь о том, сколько всего нужного и интересного дети узнают в школе. В это время на скамейке сидят 2 мальчишки постарше, лет 10, и ворчат:

— Да чему в этой школе могут научить?! Меня только читать научили, считать и материться.

— А меня только считать и читать. А материться я уже умел. © Sibirskix / Pikabu

— Да чему в этой школе могут научить?! Меня только читать научили, считать и материться. — А меня только считать и читать. А материться я уже умел. © Sibirskix / Pikabu Спешила за ребенком в школу. Вижу, на детской площадке бабушка пытается посадить дедушку на качели. Останавливает меня эта бабушка с просьбой... сфотографировать их. Я хоть и опаздывала, но отказать ей не смогла. В итоге сделала одно из лучших фото в своей жизни. Бабушка села на соседние качели, и они с дедушкой взялись за руки. Такой милоты я не видела никогда. © Подслушано / Ideer

Шла с работы мимо детской площадки. На ней 2 школьницы играли в бадминтон, а я уже давно не видела, чтобы кто-то в него играл. Сразу нахлынули воспоминания из детства, как мы с подругой играли. Иду, засмотрелась, улыбаюсь воспоминаниям, и тут откуда-то сбоку: «Что пялишься? Женат я вообще-то». А это сказал непрезентабельного вида мужик, которого я даже не заметила. Повезло же кому-то с ним, наверное. И да, хочу себе его самооценку. © Подслушано / Vk

Дочка как-то вынесла в песочницу мое мыло для интимной гигиены. Когда варили кашу-малашу, я все никак не могла понять, чем это таким знакомым пахнет в песочнице. © Аша Тан / Facebook

Вернулась с прогулки под глубоким впечатлением. Гуляла с 2-летним сыном. Подходит мамочка: «Ой, какая у вас милая девочка!» Говорю: «Это мальчик». Вы видели когда-нибудь, как хватает Кондратий? А я только что наблюдала. Ей аж воздуха перестало хватать. «Как, — говорит, — мальчик? А почему у него мячик розовый?» Я аж подзависла. Отвечаю: «Первый попавшийся в магазине сын взял, и мы пошли гулять». Она запыхтела, как самовар: «Как это сам взял? Сам? Розовый? Срочно, срочно ведите ребенка к психологу!» © Nejora / Pikabu

Иду по двору, слышу сквозь наушники, кричит кто-то. Смотрю, на детской площадке бабулька какая-то лежит и встать не может, барахтается, как жук. Подхожу, поднимаю. А ей не плохо вовсе, она просто качалась на качелях, упала и РЖЕТ. Что май животворящий с людьми делает! © AlexandrZaedaet / Twitter

У соседки дочка — нежный ангел с кудряшками. Пришли они на детскую площадку. Малыши играют, мамы общаются. Тут детки чего-то не поделили, и вот бежит этот ангелочек за другой девочкой с лопаткой и кричит: «Дай! Дай!» У всех мамочек шок и вытаращенные глаза. А все потому, что дело происходило в англоязычной стране, а «дай» на русском звучит как die («умри») на английском. Девчушка знала несколько языков и иногда говорила на всех сразу. © Victoria Valery / Facebook

Недавно в чате дома одна соседка очень возмущенно требовала, чтобы все перестали водить детей на детскую площадку во дворе, а водили на другую, то есть в соседний двор. Ей, видите ли, дети спать мешают своими криками. Работа у нее ночная, поэтому днем она спит и желает тишины. Район у нас новый, продавалась куча квартир с окнами в степь, там тишина и благодать. Но она купила квартиру с окнами именно на детскую площадку. Когда ей сказали, что она, мягко говоря, не права, устроила в чате истерику. © Подслушано / Vk

Договорились встретиться с подружкой на детской площадке. Я пришла раньше. Вечер, сижу на лавочке и грызу семечки. Вижу, недалеко трется подозрительный парень. Глазами зырк-зырк: то на меня, то в сторону. Елозит по скамейке, вздыхает тягостно. Решила уйти: мало ли, маньяк. Ухожу. Вдруг слышу за спиной топот: бежит. Хотела уже орать что есть мочи, а он меня догнал и кульком моим с семечками трясет, мол, забыла впопыхах. Посмеялись. Оказалось, он ждет на вечернее свидание свою девушку из соседнего дома, а та лавочка, на которой я восседала, их любимая.