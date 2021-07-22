18 заводных детишек, которые проверили взрослых на прочность самым изощренным способом
Дети — цветы жизни. Они дают нам шикарную возможность заново познавать мир вместе с ними, но при этом ежедневно проверяют нас на прочность. А мы что? Оттираем, исправляем, спасаем, краснеем, бледнеем, порой теряем дар речи и попутно познаем дзен. Потому что такая уж наша участь.
Многие из нас в AdMe.ru являются родителями, поэтому сегодня мы решили сделать фотоподборку, показывающую ситуации, до боли знакомые всем мамам и папам. Что ж, обнимемся.
1. «Я достал чемодан, чтобы уложить вещи для перелета, и заметил, что моя 3-летняя дочь забралась потихоньку внутрь и спряталась»
«Я как бы невзначай застегнул его, крикнул: „Народ, я в аэропорт!“ — и поставил чемодан в машину. Пока я делал 2 круга по кварталу, мой багаж не прекращал хихикать».
2. Настоящий мужик всегда ковбой
3. «Наблюдал сегодня, как мой ребенок проходит 5 стадий горя из-за сломанного пополам банана»
4. «Ну почему мой сын сделал это на День отца в школе?»
«Цвет глаз моего папы — красный».
5. Дети умеют вывести на чистую воду
6. «Построил пищевую пирамиду, которая наглядно иллюстрирует, чем питается мой ребенок»
7. «Соседская девочка обожает моего кота и уверяет, что это взаимно. На этой фотографии видно, как сильно котик ее любит»
8. «Сегодня я узнала, что, если вы позволите ребенку самому наливать сироп, он изобретет „блинный суп“»
9. «Нет, папочка, я все понял, я могу постирать рубашку сам»
10. «Играли с ребенком моего парня в игру: прятали Картмана в разных местах дома. Не могу сказать, ленивый он или просто гений»
11. «Насколько ленивы мои дети»
12. «Представьте разочарование моей жены, когда она это прочитала. А теперь вообразите, как смешно мне было слушать их с сыном разговор, ведь я понимал, что он просто написал букву d в слове dad („папа“) наоборот»
«Плохая мама».
13. «Меня чуть удар не хватил»
14. На доске они почему-то ничего не нарисовали
15. «AirPods пропали... Оказалось, дети похоронили их на заднем дворе»
16. Ребенок по одному разу откусил от каждого яблока
17. Самая быстрая в мире штука
18. «Моя 8-летняя дочь вспомнила, что нужно добавить приправу из пакетика, но забыла добавить воду...»
- Я прямо запах чувствую от этой фотографии. © Taricha_torosa1 / Reddit
А у вас есть дети, племянники, младшие братья или сестры? Расскажите об их самых запоминающихся шалостях.