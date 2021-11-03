18 выдумщиков, настоящий талант которых — приводить в изумление окружающих

Умение делать приятные сюрпризы — особое искусство, доступное лишь избранным. И неважно, будет это мотивирующая записка от сотрудника ресторана, семейный портрет, сделанный своими руками, или долгожданная встреча с близким человеком спустя годы — положительный отклик вам обеспечен.

Мы в AdMe.ru уверены, что такие неожиданные сюрпризы не только гарантированно повышают настроение, но и помогают поверить в чудеса, которых нам порой так сильно не хватает.

«Я удивил бабушку на ее 93-й день рождения их семейным портретом с дедушкой»

«Моя жена в шутку попросила меня сфотографировать ее, когда она поднимется на небольшую гору в нескольких километрах от нашего дома»

«К нашему обоюдному удивлению, у меня реально получилось».

«Оставил сюрприз для тех, кто в следующий раз решит покрасить эту стену»

«Моя девушка купила мне холодный кофе, а затем по ошибке взяла его с собой на работу. Вчера она подарила мне это, решив наверстать упущенное»

«Я прошу прощения. Люблю тебя».

«Я решил удивить свою жену и позвал на ее день рождения ее сестру, которую она не видела 20 месяцев»

Похоже, эти ребята остались довольны подарком

«Мне пришлось заменить некоторые половицы дома, и я оставил небольшой сюрприз для тех, кто решит заняться ремонтом в следующий раз»

«В детстве я разбил свой самодельный самолет, когда запускал его в первый полет. И вот 56 лет спустя коллега сделал мне сюрприз»

«Он подарил мне такой же самолетик, какой был у меня в детстве».

«101-й день рождения моей бабушки, ради которой мы организовали вечеринку-сюрприз со всеми ее друзьями и семьей»

Надеюсь, я выгляжу хотя бы наполовину так же прекрасно, как ваша бабуля в 101 год. © jackiebee66 / Reddit

Видно, как сильно она любит человека, фотографирующего ее. Это чувствуется по ее милой улыбке. © NEIRBO747 / Reddit

«Мой парень решил подарить мне на нашу годовщину букет из LEGO»

«Чтобы расслабиться после тяжелого дня, я решил заказать доставку еды на дом. Не ожидал, что владелец ресторана решит поддержать меня вот так»

«Спасибо за заказ. Помните, что один плохой день не означает плохую жизнь».

«На 90-летие нашей бабушки мы решили удивить ее поездкой на мотоцикле»

«Каждый день я выхожу на утреннюю пробежку и сегодня обнаружил этот удивительный подарок от моей жены. Она написала это для меня ночью»

«Счастливого 40-летия, Рэй!»

Сюрприз в виде долгожданного щеночка

«Моя жена много лет мечтала о щенке золотистого ретривера. Она работает медсестрой в отделении интенсивной терапии. Мы все говорили, что подождем несколько лет, чтобы завести еще одну собаку. Но я решил удивить ее, и все прошло идеально».

«Спустя столько лет я удочерил свою падчерицу. А сегодня она удивила меня этой татуировкой. Я так благодарен ей и счастлив!»

«Новая компания в лице пушистого Биг Бена»

«С тех пор как моя сестра переехала и забрала своих кошек с собой, бабушка ужасно скучала по ним. Сегодня мы познакомили ее с новым другом. Его зовут Биг Бен. Как видите, им уже довольно комфортно друг с другом».

«Заканчивая ремонт в ванной, я оставил рулон туалетной бумаги и эту записку под полом для следующего строителя»

«Пока я пишу это, надвигается великий дефицит туалетной бумаги. Я оставляю вам этот быстро набирающий популярность ресурс из солидарности. Продолжайте жить уже без нас и помните, что в эти последние часы не все из нас были готовы стереть с лица земли человечность. Возможно, вы купите яхту, откроете бизнес или отдадите часть денег на благотворительность. Главное, не позволяйте этому сокровищу влиять на вашу мораль и этику. Такая неожиданная находка способна изменить ваше представление о ценностях. Но держитесь и не забывайте про свой моральный компас. С наилучшими пожеланиями».

«Мой отец подарил маме машину ее мечты»

«Папа много лет искал автомобиль, который они с мамой могли себе позволить, а затем купил его по очень выгодной цене. До этого они пользовались одной машиной на двоих. Причина, по которой мама была так удивлена, заключается в том, что она никогда бы не подумала, что наша семья может позволить себе такую покупку».