18 записей из школьных дневников и тетрадок, которые доказывают, что у учителей с чувством юмора все в порядке

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Пожалуй, даже самый примерный ученик хотя бы раз умудрялся нарушить скучные школьные правила и получал взамен гневное замечание от классного руководителя. Учителя тоже не промах: часто и им хочется чуточку скрасить процесс обучения и немного соригинальничать хотя бы в дневниках своих воспитанников.

Мы в AdMe.ru вспомнили свое время за партой и даже немного поностальгировали по отменному чувству юмора наших преподавателей. А в качестве бонуса мы расскажем несколько коротких историй от пользователей интернета, чьи дети по праву могут устроить конкурс на самую оригинальную запись в дневнике.

Когда из-за тяги к знаниям даже домой не хочется

«Родители! Дима после уроков не уходит домой, со следующей недели только в сопровождении родителей».

Когда на первом месте дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина

«Сынок моей коллеги — пробивной парень»

«Головой открыл закрытую на замок дверь класса».

«Племянник заработал пятерку по литературе и тут же подрался с одноклассником. Теперь в дневнике красуется вот такая надпись»

«Дрался с Мишей на уроке».

«Просматривал тетрадь внука по математике. И увидел...»

«Больше делать ничего и не требовалось».

Аням весело живется

«Аня сломала в классе большой цветок, кидая тесто по классу».

А неужели можно молча?

«Разговаривает вслух!»

Это вам не на шторы сдавать

«Срочно принести ведро картофеля!»

А какие бывают?

А еще дышал, ходил и слушал

«Разговаривал!»

«Я в свои дневники вообще не хочу заглядывать»

«Много вертится на уроке! Поведение — 1».

Таким званием можно гордиться аж до следующей недели

«Победитель недели!»

Когда нашел свое призвание

«Второй день на уроке играет в машинки!»

Так плохо или хорошо?

«А вел себя опять плохо!»

Зато почерк у учителя красивый

«Данил, какой ужасный дневник!»

Когда папа строитель

«Уважаемые родители! Заполняли анкету для РОНО. Ваша дочь в графе „Пол“ написала: „Паркетный!“ Нет слов».

«Эта запись реально есть в дневнике одного моего ученика. Думаю, это самое милое замечание, которое я видел в своей жизни»

«На уроке английского языка вместо того, чтобы писать самостоятельную работу, играется с бумажными лягушками!»

Им не угодишь

«Купите пластилин!» «На уроке кидается пластилином!»

Бонус: пользователи интернета тоже поделились с нами замечаниями из дневников своих детей