18 записей из школьных дневников и тетрадок, которые доказывают, что у учителей с чувством юмора все в порядке
Пожалуй, даже самый примерный ученик хотя бы раз умудрялся нарушить скучные школьные правила и получал взамен гневное замечание от классного руководителя. Учителя тоже не промах: часто и им хочется чуточку скрасить процесс обучения и немного соригинальничать хотя бы в дневниках своих воспитанников.
Мы в AdMe.ru вспомнили свое время за партой и даже немного поностальгировали по отменному чувству юмора наших преподавателей. А в качестве бонуса мы расскажем несколько коротких историй от пользователей интернета, чьи дети по праву могут устроить конкурс на самую оригинальную запись в дневнике.
Когда из-за тяги к знаниям даже домой не хочется
«Родители! Дима после уроков не уходит домой, со следующей недели только в сопровождении родителей».
Когда на первом месте дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина
«Сынок моей коллеги — пробивной парень»
«Головой открыл закрытую на замок дверь класса».
«Племянник заработал пятерку по литературе и тут же подрался с одноклассником. Теперь в дневнике красуется вот такая надпись»
«Дрался с Мишей на уроке».
«Просматривал тетрадь внука по математике. И увидел...»
«Больше делать ничего и не требовалось».
Аням весело живется
«Аня сломала в классе большой цветок, кидая тесто по классу».
А неужели можно молча?
«Разговаривает вслух!»
Это вам не на шторы сдавать
«Срочно принести ведро картофеля!»
А какие бывают?
А еще дышал, ходил и слушал
«Разговаривал!»
«Я в свои дневники вообще не хочу заглядывать»
«Много вертится на уроке! Поведение — 1».
Таким званием можно гордиться аж до следующей недели
«Победитель недели!»
Когда нашел свое призвание
«Второй день на уроке играет в машинки!»
Так плохо или хорошо?
«А вел себя опять плохо!»
Зато почерк у учителя красивый
«Данил, какой ужасный дневник!»
Когда папа строитель
«Уважаемые родители! Заполняли анкету для РОНО. Ваша дочь в графе „Пол“ написала: „Паркетный!“ Нет слов».
«Эта запись реально есть в дневнике одного моего ученика. Думаю, это самое милое замечание, которое я видел в своей жизни»
«На уроке английского языка вместо того, чтобы писать самостоятельную работу, играется с бумажными лягушками!»
Им не угодишь
«Купите пластилин!» «На уроке кидается пластилином!»
Бонус: пользователи интернета тоже поделились с нами замечаниями из дневников своих детей
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У моего сынули в дневнике много чего интересного было написано. Помню одну из записей: «Бегали на перемене по коридору, как германские лошади». © Нонна Швалова / Facebook
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Мой теперь уже студент классе в 7-м принес от учителя рисования: «Пугает учителя приходом матери». © Jelena Korickaja / Facebook
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Мне понравилось замечание. В 1-м классе написали: «Не умеет ходить строем». Ответ: «А должна?» © Ирина Максимова / Facebook
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У меня еще смешнее в дневнике: «У вашей дочери банты больше, чем школа». © Lyubov Ossipovva / Facebook
А какие неожиданные замечания от учителей приносили из школы вы и ваши дети?