18 заклинателей бисквита и крема, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы готовить скучные тортики

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Герои нашей статьи — настоящие заклинатели теста, крема и мастики. Они пекут не просто торты и пирожные, а настоящие произведения искусства, которые и есть-то жалко. Некоторые из них — профессиональные кондитеры, ну а другие — просто любители побаловать себя и свою семью чудесной выпечкой.

Мы в AdMe.ru просто не можем обойти стороной вкусные шедевры, которые эти талантливые люди умудряются готовить.

«Может ли считаться пловом плов, если он торт?»

«Посмотрите на мой торт. Это мама заказала, зная о том, что я люблю лягушек»

«Это фруктовый торт, украшенный марципаном и помадкой. А для рисунка сверху я использовала гелевые пищевые красители»

«Как обычно, желаю всем хорошего дня. Вот несколько фоток моих тортов. Всем сладостей и позитива!»

«Единственный оливье, который я бы съела, — это торт. Внутри черничный вельвет, мягкие бисквиты, начинка из черники и сливочного сыра»

«Подсолнухи» Ван Гога на глазури торта

«Сделали милые нигири-макароны с лососем. Начинка — соленая карамель. Соевый соус на фотографии тоже карамельный»

Осенний торт с «вышивкой»

«Я немного предвзят, но моя жена — королева масляного крема»

«Торт в виде ти-рекса для детского праздника. Они специально попросили, чтобы он не был милым»

«Моя попытка испечь кексы в виде суши»

Этот шоколадный торт приготовлен для парня, который обожает Nutella

«Мой торт в виде туалетной бумаги с масляным кремом»

На секунду я подумала, что это настоящая бумага. © lizardgal10 / Reddit

Печенье в виде книг с лимоном и сахаром для книжной ярмарки

«Мой пирог с клюквенным творогом и апельсиновым франжипаном на День благодарения удался. Справа — моя предыдущая попытка»

«Мой шедевр: персиковый торт для моей мамы»

«Красный бархатный торт без мастики на день рождения моего мужа. Все, включая маленькую миску, также съедобно»

«Один из моих любимых свадебных тортов, которые я когда-либо делала»