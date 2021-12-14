18 заклинателей бисквита и крема, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы готовить скучные тортики
Герои нашей статьи — настоящие заклинатели теста, крема и мастики. Они пекут не просто торты и пирожные, а настоящие произведения искусства, которые и есть-то жалко. Некоторые из них — профессиональные кондитеры, ну а другие — просто любители побаловать себя и свою семью чудесной выпечкой.
Мы в AdMe.ru просто не можем обойти стороной вкусные шедевры, которые эти талантливые люди умудряются готовить.
«Может ли считаться пловом плов, если он торт?»
- Если это торт, то я балерина. Это реально торт? © kakaokakaokaka3 / Twitter
- Вы балерина! © AlyonaFonya / Twitter
«Посмотрите на мой торт. Это мама заказала, зная о том, что я люблю лягушек»
«Это фруктовый торт, украшенный марципаном и помадкой. А для рисунка сверху я использовала гелевые пищевые красители»
«Как обычно, желаю всем хорошего дня. Вот несколько фоток моих тортов. Всем сладостей и позитива!»
«Единственный оливье, который я бы съела, — это торт. Внутри черничный вельвет, мягкие бисквиты, начинка из черники и сливочного сыра»
«Подсолнухи» Ван Гога на глазури торта
«Сделали милые нигири-макароны с лососем. Начинка — соленая карамель. Соевый соус на фотографии тоже карамельный»
Осенний торт с «вышивкой»
«Я немного предвзят, но моя жена — королева масляного крема»
«Торт в виде ти-рекса для детского праздника. Они специально попросили, чтобы он не был милым»
«Моя попытка испечь кексы в виде суши»
Этот шоколадный торт приготовлен для парня, который обожает Nutella
«Мой торт в виде туалетной бумаги с масляным кремом»
- На секунду я подумала, что это настоящая бумага. © lizardgal10 / Reddit
Печенье в виде книг с лимоном и сахаром для книжной ярмарки
«Мой пирог с клюквенным творогом и апельсиновым франжипаном на День благодарения удался. Справа — моя предыдущая попытка»
«Мой шедевр: персиковый торт для моей мамы»
«Красный бархатный торт без мастики на день рождения моего мужа. Все, включая маленькую миску, также съедобно»
«Один из моих любимых свадебных тортов, которые я когда-либо делала»
А как у вас обстоят дела с выпечкой? Любите покупную или предпочитаете готовить сами?
Фото на превью AlyonaFonya / Twitter
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