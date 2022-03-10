18 доказательств того, что для своих родителей мы навсегда останемся маленькими детьми

Наши любимые родители всегда будут воспринимать нас как малышей, сколько бы нам ни было лет: 5 или 45. Потому мамы и папы на протяжении всей нашей жизни спрашивают, не голодны ли мы и надели ли теплую шапку.

Мы в AdMe.ru благодарны родителям, которые проявляют заботу и до сих пор присматривают за давно повзрослевшими детьми, каждый день напоминая, что мы им очень нужны и важны. А в конце статьи вас ждет история о том, что иногда дети и родители меняются ролями.

Зато сын всегда на связи

«В октябре мне стукнет 40, это мой подарок на день рождения от родителей»

Папину любимицу видно сразу

«Мне 42 года, и вот какой подарок мне сделали мама и папа. Просто отвал башки!»

«Мама позаботилась»

«Мои родители живут далеко от меня, но они прислали мне такую милую посылку. Я растрогана!»

Мамы и папы думают, что мы до сих пор те самые крошечные кулечки, какими нас принесли из роддома

«Мне было грустно, и я просто позвонил маме по видеосвязи, и мы вместе приготовили пасту»

«Моя мама живет в 11 тыс. км от меня, но все равно находит способ порадовать меня моими любимыми вещами»

И неважно, 8 нам или 38 лет

«Подарок от мамы ее 38-летнему сыну (мне), который мы собирали вместе»

У дочерей и пап есть свои секретики

«Мне 34 года, и моя мама до сих пор каждый год дарит мне торт-мороженое на день рождения»

Одно слово любимого ребенка — и еда готова

«Мама связала мне одинаковые носки и варежки с символикой Хаффлпаффа»

Хаффлпафф — это один из факультетов вселенной Гарри Поттера. — Прим. AdMe.ru.

«Мне 22, я 4 года живу один. Недавно мама подарила мне такое постельное белье. Я растерялся, а мама сказала, мол, как будто кто-то увидит твои детские простыни с Super Mario»

«Мама всегда кладет мои носочки на батарею, чтобы я, придя домой, надела их тепленькими»

Они точно знают, что мы любим

Бонус: иногда детки включают серьезных взрослых, в шутливой форме общаясь с родителями

Моя мама в свои 65 лет открыла-таки для себя интернет: целыми днями смотрит TikTok, в мессенджерах смешными картинками с подругами пенсионного возраста обменивается. Я каждый раз ей укоризненно говорю: «Сколько можно в планшет смотреть, дай ему отдохнуть, экран посадишь». И смеюсь всякий раз, когда она начинает оправдываться, что только села. © Yudhisthira / Pikabu