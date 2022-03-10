18 доказательств того, что для своих родителей мы навсегда останемся маленькими детьми
Наши любимые родители всегда будут воспринимать нас как малышей, сколько бы нам ни было лет: 5 или 45. Потому мамы и папы на протяжении всей нашей жизни спрашивают, не голодны ли мы и надели ли теплую шапку.
Мы в AdMe.ru благодарны родителям, которые проявляют заботу и до сих пор присматривают за давно повзрослевшими детьми, каждый день напоминая, что мы им очень нужны и важны. А в конце статьи вас ждет история о том, что иногда дети и родители меняются ролями.
Зато сын всегда на связи
«В октябре мне стукнет 40, это мой подарок на день рождения от родителей»
Папину любимицу видно сразу
«Мне 42 года, и вот какой подарок мне сделали мама и папа. Просто отвал башки!»
«Мама позаботилась»
«Мои родители живут далеко от меня, но они прислали мне такую милую посылку. Я растрогана!»
Мамы и папы думают, что мы до сих пор те самые крошечные кулечки, какими нас принесли из роддома
«Мне было грустно, и я просто позвонил маме по видеосвязи, и мы вместе приготовили пасту»
«Моя мама живет в 11 тыс. км от меня, но все равно находит способ порадовать меня моими любимыми вещами»
И неважно, 8 нам или 38 лет
«Подарок от мамы ее 38-летнему сыну (мне), который мы собирали вместе»
У дочерей и пап есть свои секретики
«Мне 34 года, и моя мама до сих пор каждый год дарит мне торт-мороженое на день рождения»
Одно слово любимого ребенка — и еда готова
«Мама связала мне одинаковые носки и варежки с символикой Хаффлпаффа»
Хаффлпафф — это один из факультетов вселенной Гарри Поттера. — Прим. AdMe.ru.
«Мне 22, я 4 года живу один. Недавно мама подарила мне такое постельное белье. Я растерялся, а мама сказала, мол, как будто кто-то увидит твои детские простыни с Super Mario»
«Мама всегда кладет мои носочки на батарею, чтобы я, придя домой, надела их тепленькими»
Они точно знают, что мы любим
Бонус: иногда детки включают серьезных взрослых, в шутливой форме общаясь с родителями
- Моя мама в свои 65 лет открыла-таки для себя интернет: целыми днями смотрит TikTok, в мессенджерах смешными картинками с подругами пенсионного возраста обменивается. Я каждый раз ей укоризненно говорю: «Сколько можно в планшет смотреть, дай ему отдохнуть, экран посадишь». И смеюсь всякий раз, когда она начинает оправдываться, что только села. © Yudhisthira / Pikabu
А ваши родители продолжают вести себя так, словно вы все еще маленькие дети?
Фото на превью JohnnyCenter / Reddit
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