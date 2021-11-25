18 взрослых, казалось бы, людей, у которых что ни день — то повод подурачиться

Быть серьезным постоянно невозможно, каждый любит порой подурачиться. И тут нет ничего зазорного: смех полезен для здоровья. Он помогает снять стресс, укрепляет иммунитет, да и просто поднимает настроение. Как самому шутнику, так и окружающим.

Мы в AdMe.ru, что уж таить, тоже любим иногда впасть в детство. И вот решили взглянуть, как пользователи сети проявляют своего внутреннего ребенка.

«Я обожаю шутки по поводу моего зуба. И вот моя девушка сделала это и прислала мне»

«Моя жена забронировала для празднования нашей годовщины пиратскую комнату»

«Мы с парнем нашли кое-что крутое в комиссионном магазине»

«Мой последний полет прошел с единорогом»

«Моя жена считает себя шутницей. Вынужден с ней согласиться»

«Мне написал отец и сказал, как он гордится той женщиной, в которую я выросла. На следующий день я пришла домой в таком виде»

«Моя жена не согласна с тем, как круто сочетаются мои носки и шлепанцы»

«Нарисуй меня, как одну из тех французских девушек»

«Ну обычная пара, ничего такого не вижу тут»

«Сказали, чтобы мы оделись как домино»

Domino’s Pizza — сеть пиццерий. — Прим. AdMe.ru.

«Тут нет паука, я просто решил напугать своего соседа»

«Не поднимать. Внутри паук».

«Сделала селфи с Папой»

«Хеллоуинские носки для меня и моего кота»

Вообще-то, у него носки на руках вместо ног. © WillToTheSmith / Reddit

«В моей школе был день костюмов и один из охранников встречал нас так»

«Проснулся утром, захожу на кухню, а там это»

«Жена сказала, что я слишком толстый для горячего пожарного и мне скорее подходит быть пожарной машиной. Шутки шутками, теперь ей придется идти на праздник со мной таким»

«Поскольку мои растения постоянно погибают, пришлось импровизировать»

«Моему сыну завтра исполняется 7. В качестве подарка его ждет Nintendo. Но для начала он получит это»