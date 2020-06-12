18 впечатляющих примеров того, каким может вырасти мальчик, сидевший с вами за соседней партой

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Непопулярность в подростковом или юношеском возрасте вовсе не приговор. В этот период жизни за несколько лет могут измениться цвет волос, глаз, черты лица или человек сам захочет меняться. Однако иногда в результате кажется, что произошла какая-то магия.

Глядя на некоторые из этих преображений, AdMe.ru даже усомнился в том, что на фотографиях один и тот же человек. А в бонусе вас ждут фотографии автора статьи.

«13 лет против 24. Я выглядел как Питер Гриффин»

«17 против 26. До сих пор не могу поверить, что так изменился»

«16 против 19, или Как я научился бриться»

«Я похудел, но все еще скучаю по этой стрижке»

«18 против 23. Просто позднее взросление, я думаю»

«122 кг против 72 кг. Потребовалось 2 года, но я горжусь, что смог»

«16 против 21. Выбросил шляпу и пошел в спортзал. Мое психическое состояние улучшилось, и теперь я счастлив быть собой»

«12 против 20. Думал, что навсегда останусь непривлекательным. И да, зубы я поправил»

«Моя мама больше не одевает меня, и я перестал так подстригаться»

«С такой внешностью детству суждено быть тяжелым. А теперь я выгляжу так»

«Фотография из старшей школы и сейчас»

«В 2007-м я говорил, что это не просто стадия взросления. К счастью, это все же была она»

«16 лет против 23. Футболку подбирал не я. Спасибо, мама»

«17 против 26 лет. Это был трудный путь, но потребность в женском внимании заставила меня измениться»

«Мой муж на выпускном вечере и сейчас, 19 лет спустя»

«13, 14 лет и 24 года. Я ничуть не жалею о розовых волосах»

«Когда-то я носил этот ужасный костюм с блестками»

Бонус: автор этой статьи 14 лет назад и сейчас

«Я был уверен, что мелирование, гвоздик в ухе и странные рисунки на кофтах делают меня невероятно крутым».