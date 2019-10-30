18 воспоминаний об одноклассниках, которых пользователи сети точно не забудут

Мой друг Егор был ботаном и носил очки. Никто его не обижал, благо я был тот еще хулиган и мог дать отпор почти любому ученику в школе. И вот 10-й класс. Соревнования по футболу среди школ. Я — на поле, Егор — среди болельщиков. Я сделал неудачный подкат и заехал по ногам нападающему соперника. Не успел встать, как меня сбоку кто-то пнул прямо в ухо. Я на мгновение потерял сознание и очнулся оттого, что на меня кто-то упал. Когда поднял голову, увидел, как какой-то очкарик укладывает троих, одного за одним, на газон. В очкарике я, естественно, узнал Егора. Сказать, что я удивился, — ничего не сказать. Позже выяснилось, что моего друга тренировал его дядя-боксер: тот говорил, что рано или поздно племяннику придется постоять за себя кулаками, а не только книжками. Вот и пригодилось постоять за одноклассника. © Rahmet / Pikabu