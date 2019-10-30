18 воспоминаний об одноклассниках, которых пользователи сети точно не забудут
После школы каждый из нас несет в будущее не только багаж знаний, но и сотни смешных историй, которые даже через много лет не забываются. И, разумеется, без одноклассников не было бы львиной доли этих воспоминаний, ведь именно они умудрялись каждый день удивлять своими ответами учителям, диалогами с друзьями, скрытыми хобби и поразительными лайфхаками.
Мы в AdMe.ru и сами вспомнили необычные поступки своих школьных знакомых, пока читали рассказы пользователей сети.
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Мой друг Егор был ботаном и носил очки. Никто его не обижал, благо я был тот еще хулиган и мог дать отпор почти любому ученику в школе. И вот 10-й класс. Соревнования по футболу среди школ. Я — на поле, Егор — среди болельщиков. Я сделал неудачный подкат и заехал по ногам нападающему соперника. Не успел встать, как меня сбоку кто-то пнул прямо в ухо. Я на мгновение потерял сознание и очнулся оттого, что на меня кто-то упал. Когда поднял голову, увидел, как какой-то очкарик укладывает троих, одного за одним, на газон. В очкарике я, естественно, узнал Егора. Сказать, что я удивился, — ничего не сказать. Позже выяснилось, что моего друга тренировал его дядя-боксер: тот говорил, что рано или поздно племяннику придется постоять за себя кулаками, а не только книжками. Вот и пригодилось постоять за одноклассника. © Rahmet / Pikabu
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Учительница физики рассказывала, как ее бывший одноклассник в 1-м классе пришел в столовую и расплатился распечатанными на принтере деньгами. Он спокойно купил много вкусностей с помощью обычных бумажек, а продавец лишь под конец дня что-то заподозрила. Сейчас он экономист. © PomidorWatsona / Twitter
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Вспоминаю анкеты для девочек, которые я заставляла заполнять всех, кто не успевал убежать: 2-й класс, одноклассница-задира внезапно аккуратно все заполнила, а в поле для рисунка нарисовала собачку в платье и котика в цилиндре с подписью: «НЕРАВНЫЙ БРАК». © fellvein / Twitter
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Технологии дошли до того, что однажды мой одноклассник-отличник вел прямую трансляцию на контрольной, чтобы мы его не дергали каждые пять минут и спокойно списывали. Вот оно, будущее. © HeIIoSidney96 / Twitter
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Помню, подошел ко мне одноклассник с сумкой Louis Vuitton и сказал: «Эта сумка стоит больше, чем все, что на тебе одето». А я ему такая: «Надето». © clvr_ / Twitter
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Однажды одноклассник в самостоятельной по геометрии в доказательстве написал, что треугольники равны, потому что это видно по рисунку, и ему засчитали это за ПРАВИЛЬНЫЙ ответ. Так можно было? © larywen / Twitter
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Вот вспомнилось, что в школе был у меня одноклассник, огромный такой, нагоняющий жуть: спортом занимался, в прорубь нырял, историей увлекался, в боевых реконструкциях участвовал — ну, суровый кадр. Так вот, у него на тот момент было два кумира, как сейчас помню: Сталин и Селена Гомес. © twidade_Iucks / Twitter
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Это был 9-й или 10-й класс. На уроке литературы было дано задание назвать фразу, которую наиболее часто произносит мама. Одноклассник № 1: «Я тебя люблю». Одноклассник № 2: «Ты у меня лучший». Влад Степанов: «Не мамкай». © Shcherbinskayas / Twitter
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Однажды надела в школу слизеринский галстук. На первом уроке ко мне развернулся одноклассник и направил на меня ручку: «АВАДА КЕ...» Я тоже направила на него ручку со словами: «ЭКСПЕЛЛИИАРМУС». Мой друг, который сидел с одноклассником рядом, выбил ручку из рук и произнес: «В Азкабан его». © venomnomnomno / Twitter
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Это было в 1-м классе. Как-то идем мы с одноклассницей домой после школы, она спрашивает:
— А ты кого любишь?
— Не знаю, а ты кого?
— Я Влада люблю.
— Тогда я тоже Влада люблю.
(А это один из мальчиков-умничек с красивым почерком).
— Нет, Влада же я люблю! Давай ты Сережу будешь любить?
(А Сережа — это тоже умный мальчик с красивым почерком).
— Давай!
На следующий день к моему приходу в школу уже весь класс знал, что я люблю Сережу. И так до 4-го класса меня дразнили, что я его «люблю». © GuzZakiR / Pikabu
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Одноклассник в 6-м классе расстегнул моей подруге лифчик на уроке. Она не стала психовать, а просто сказала: «Расстегивать, значит, можешь. А застегивать? Если не сможешь до конца урока, покупаешь мне две пиццы и два пирожка в буфете». В итоге он не смог. Больше этот «самец» не рисковал. © yoongi__oppa_ / Twitter
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Однажды на классный час пришел одноклассник, снял куртку, а под ней — домашний халат. В ответ на удивление учительницы он сказал: «Вы же сами говорили, что форма не обязательна». © PomidorWatsona / Twitter
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Однажды мой одноклассник в список источников своей работы просто взял и вписал СЕБЯ. © twibbley / Twitter
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Как-то мой одноклассник под 2 метра ростом присел и воскликнул: «Это вы так мир видите?!» © mrrr_liz / Twitter
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Мой 27-летний американский друг рассказал в фейсбуке, что наконец закончил обучение и получил работу юриста. Моя 27-летняя разведенная одноклассница с 2 детьми пишет в VK, что ей в ее возрасте поздно пытаться сменить сферу деятельности и иметь дурацкие затратные хобби. © JustLuiren / Twitter
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Бывший одноклассник сказал, что особо не общался со мной, когда мы учились вместе, потому что я смотрела на него «какими-то злыми глазами, это было страшно»: он думал, что я его ненавижу. Но у меня просто такое лицо — неужели я выгляжу настолько зло? © yuussssssss / Twitter
А у вас есть истории об одноклассниках, которые уже никогда не забудутся? Расскажите их нам!