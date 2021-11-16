18 вопиющих историй, после которых люди решили уволиться и смачно хлопнуть дверью
Работа — это частенько та еще лотерея. А главный приз в ней — адекватное начальство и дружелюбные коллеги, готовые помогать и делиться опытом. Но иногда вдруг оказывается, что вроде бы нормальный коллектив на деле только козни строит да скандалы со швырянием вещей устраивает. А о зарплате в срок уже даже мечтать не приходится.
Мы в AdMe.ru желаем читателям иметь настоящую работу мечты. И просто-таки зачитались историями тех, кто в один момент осознал: все, пора увольняться.
- Работала много где, кое-где недолго. А иногда совсем недолго. Один из случаев. Устроилась бухгалтером. В мой первый день увольняющийся бухгалтер начала сдавать мне дела, в мой второй день она уже не вышла, хотя должна была отработать еще несколько дней. На телефонные звонки она не отвечала. Часть дел осталась несданной. Главбух долго на меня орала, а потом велела направляться в отдел кадров, взять адрес того бухгалтера, идти к ней домой и тащить ее за руку на работу, чтобы она досдала дела. А я направилась в отдел кадров, забрала документы и уехала домой. © okrk / Pikabu
- Всю жизнь мучаюсь с кудряшками. И вот однажды ко мне подходит наша директор, облизывает свою руку и начинает ею приглаживать мои волосы! В общем, причину ухода я так и описала: «Директор лизнула мне голову». © butterbell / Reddit
- Работал на строительном предприятии. После очередной проверки со стороны центрального отделения выписали штраф за нарушения, про которые я неоднократно предупреждал! Начальство вызывает к себе и говорит оплачивать штраф мне, потому что это нарушение выявлено было по моему участку! Ну я вышел из кабинета, написал по собственному и удалил из базы всю отчетность и нормативные документы, которые были разработаны и внедрены под моим руководством на протяжении 2 лет. Пусть разбираются дальше сами! © Валентин Ли / AdMe
- Прочитала внутренний чат на рабочем месте коллеги. Там обсуждалась моя личная жизнь, от и до. Что муж вытирает о меня ноги, я серая мышь и вообще несчастное создание. Ну я что? Я пережила этот кризис, и теперь у нас доверие и взаимопонимание. Уволилась — работа с такими людьми здоровья не прибавит. © Подслушано / Ideer
- У нашей управляющей очень часто менялось настроение, буквально разницей в десятки минут. Вот она заходит в кабинет и весело щебечет, делает всем комплименты. А потом проходит 10 минут — и туши свет: даже самые брутальные мужчины прячутся кто куда. Но апогеем стала ситуация, когда она однажды помыла руки и заявила: «Вызовите главного инженера, пусть он выяснит, почему холодная вода такая холодная из крана бежит». И тут я понял, что пора увольняться из этого дурдома. © Подслушано / Ideer
- Работала в цветочном салоне. Перед 8 Марта было собрание, где мы обсуждали работу в праздники: 3 флориста, 3 помощника, кассир и оператор. Вот только в итоге 6-е число, а мы со сменщицей работаем вдвоем. И параллельно еще выслушиваем бред от начальницы, что мы медленные, немногозадачные, ничего не можем без нее, даже пол не подметаем. Пятые точки подгорели у нас знатно. Собрали вещи и ушли. Да, перед праздником «кинули». Работай сама, блин, и за оператора, и за флориста, и убираться успевай, раз такая крутая! © Подслушано / Ideer
- Начальник целый год вешал мне лапшу на уши и обещал, что скоро меня повысит. Но не сейчас, мол, пока на это нет средств и все такое. А потом он взял и повысил парня, которого я же обучала! Да еще в придачу помешал моему переводу в другой отдел — он тогда целую истерику закатил. Ну что ж, чувак, просто прощай. © Unknown author / Reddit
- Из-за жуткого сквозняка от кондиционеров мне продуло спину, а коллегам ухо и горло, так что мы свалились на несколько недель. При этом мы продолжали работать из дома и даже периодически в офис приезжали. Я просила избавиться от сквозняка — выключить один из 3 кондиционеров. Но начальство решило, что наши проблемы не связаны со сквозняком, а другим жарко будет. Тогда я просила нас пересадить, и мне тоже было отказано. Я сказала, что руководству наплевать на здоровье работников, хотя это сильно снижает эффективность команды. © kateyrm / Instagram
- Я работал по 60 часов в неделю. А когда попал в больницу, то меня перевели на более низкую должность из-за «недостаточной самоотдачи». Да идите вы все! © Dr_Dick_Douche / Reddit
- Помню, у нас в отделе было принято задерживаться. А еще начальник любил поругиваться, если опаздывают к началу рабочего дня (хотя мы с клиентами не общались). Ну я один раз и сказал ему: «Почему задерживаться вечером бесплатно на пару часов — это нормально, а утром на 5 минут опоздать — кошмар и преступление?» Ой, что было... Уволился потом, надоело рано вставать. Теперь к 11 хожу на работу. © Рейстлин Маджере / AdMe
- Как-то раз моя конторка просто «потеряла» мои законные $ 500, положив их не на тот счет. И даже не попыталась их как-то возместить. © Yventy / Reddit
- Руководство решило, что у них нет возможности платить мне такую высокую зарплату. Приятное расставание по обоюдному согласию омрачилось для начальства новостью о моей беременности. Доказывать им, что я это «не специально», было бесполезно. Владелица компании злилась, но так как по закону уволить не имела права, тут же сообщила мне, что в связи с беременностью я не смогу работать в полную силу и поэтому моя зарплата теперь будет ниже в 2 раза при том же функционале. А чтобы все было законно, надо перевести меня на другую должность. Я спорить не стала, подписала все, что требовали, ушла в плановый отпуск на сроке 12 недель и... больше не вышла из него. Брала больничный за больничным до самого декрета. Начальница зубами скрежетала, ведь я никакие дела никому не передала, а должность у меня была серьезная. Параллельно я работала на фрилансе и получала больничные из расчета прежней высокой зарплаты. Я вернула ей рабочий ноутбук, но все файлы предварительно удалила. В декрете просидела полтора года и благополучно нашла хорошую работу. © Галина Беловодченко / Facebook
- У мужа на работе сначала все было хорошо, зарплату давали вовремя. Потом начали задерживать. Потом сильно задерживать. А у нас ипотека, и я в декрете тогда была. Начальство говорило: «Ну пойми нас, ну потерпи, все хорошо будет». Притом все знали, что начальники сами не впроголодь сидят, видели их крупные покупки. В общем, 5 месяцев такой ерунды. Долгов накопили, да и надоело. Муж берет и устанавливает пароли рабочем компьютере, а сам просто не выходит на работу.
Начальство звонит: «Ты где? Что случилось?»
Муж: «Да задолбало все. Нет денег — не буду работать».
Начальство: «Ну ладно, отдохни немного, только пароль скажи».
Муж: «Выплатите все долги по зарплате — скажу пароль». А там была очень срочная работа для очень важной организации, между прочим.
В итоге деваться некуда, деньги скрипя зубами выплатили, а мужа попрекали: «Вот, все деньги тебе отдаем, из-за тебя остальные сотрудники без зарплаты останутся...» Но муж послал и уволился. © Татьяна Глущенко / AdMe
- Это случилось, когда я взял пару отгулов на работе из-за того, что не стало моего отца. А начальник заявил, что мне стоило это учитывать, когда я планировал свой отпуск, ведь отец-то давно болел. © getahitcrash / Reddit
- 2 года проработал в одной строительной фирме. Это была первая работа после универа, и моя коллега оказалась худшим человеком на свете. А в тот день, когда она щелкнула мне пальцами, как собаке, и швырнула мне посылку, я понял, что пора сваливать. © goalieamd / Reddit
- Новое место работы. Начальник — самодовольный мужчина 35–40 лет. Я — стройная симпатичная девушка 25 лет. Как-то срочно мне нужно было перехватить денег до зарплаты. Решила спросить у него. Он кинул деньги на стол и сказал: «Ага, и кофейку сделай». Ну а я тут же швырнула ему деньги обратно со словами: «Да вы совсем, что ли?» С тех пор со мной он был осторожен в разговорах. А когда его хамство в коллективе мне в принципе надоело, то я скопировала данные партнеров, которых я ему привела в фирму, и ушла в собственный бизнес. © Юлия Изотова / Facebook
- История произошла не со мной. Я работала главным бухгалтером на небольшом предприятии, 10–12 человек. Кладовщиком работала молодая женщина. Умница, каких мало. Не просто кладовщик — вела учет в компьютере, вовремя делала списание материалов в производство, вовремя передавала документы в бухгалтерию, скрупулезно проводила инвентаризацию. Кроме того, ей приходилось часто ездить и получать товары от иногородних поставщиков. Однажды она уехала за товаром, а начальница производства решила, что она уехала слишком рано. То, что нужно было потратить время на ожидание общественного транспорта, как-то не учитывалось. Начальница пишет докладную директору, и тот, недолго думая, издает приказ с выговором за прогул. Забыла сказать, что кладовщица работала на предприятии практически со дня его основания. Она тут же написала заявление об уходе и ушла. На ее место взяли 2 человек, и ни один из них не справляется со своими обязанностями. © Любовь Гульбасова / Facebook
- Начальник не платил зарплату несколько месяцев. А в долгожданный зарплатный день дал ₽ 1 000 в конверте. Естественно, я уволилась. А когда получила первый аванс на новой работе, то заказала своему бывшему начальнику торт в знак «благодарности». Этот торт был в виде cодержимого унитаза, ну вы понимаете. Курьер отвез торт, пообещав полную конфиденциальность. В итоге бывший начальник еще долго угрожал ему. А моя мама до сих пор с гордостью рассказывает своим подругам о моем поступке. © Подслушано / Ideer
А вам встречались незабываемые коллеги или начальство? Как это было?
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