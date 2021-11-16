18 вопиющих историй, после которых люди решили уволиться и смачно хлопнуть дверью

Работа — это частенько та еще лотерея. А главный приз в ней — адекватное начальство и дружелюбные коллеги, готовые помогать и делиться опытом. Но иногда вдруг оказывается, что вроде бы нормальный коллектив на деле только козни строит да скандалы со швырянием вещей устраивает. А о зарплате в срок уже даже мечтать не приходится.