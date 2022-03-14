18 внуков, которых бабушкина любовь греет сильнее горчичного компресса

Чего только бабушки не сделают, чтобы порадовать своих внуков: и пирожков целую гору наготовят, и варенья литрами на зиму дадут, и теплый пледик и шапку свяжут. В общем, голодным и холодным точно не уйдешь. Но это лишь малая часть того, на что способны любящие бабушки.

Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться фотографиям и историям от внуков, бабушки которых не сидят на месте и даже без повода готовы радовать своих близких.

«Я очень давно не видел свою бабушку. За 2 дня до нашей встречи сказал ей, что стал веганом»

«Она взяла и пошла в библиотеку, нашла веганскую кулинарную книгу и приготовила 2 блюда, которые я съел на нашем семейном ужине».

«Моя бабушка привила мне любовь к видеоиграм, и в этом году на Рождество она просто сразила меня наповал этим подарком. Я люблю тебя, ба»

Что это за темные круги? Не помню ничего подобного, хотя я давно играл последний раз. © zph0eniz / Reddit

Это кнопки «А»! В игре Zelda на N64 должны были использоваться кнопки «A» и «C». © drummerboy441 / Reddit

Чего только не сделаешь, чтобы порадовать внука

«У вязаной накладки для унитаза, которую сделала моя бабушка, торчит уголок. Это чуть не довело меня до сердечного приступа»

«Моя бабушка целый год делала для меня это одеяло»

«Посмотрите на сковороду, которую подарила мне моя бабушка!»

«Моя бабушка так гордится тем, что ее внучка получила свою первую работу в грузоперевозках!»

«Моя бабушка только что отдала мне все свои виниловые пластинки»

«Бабушка узнала, что я люблю готовить на чугуне, и достала из подвала сковороды для меня»

«Бабушка сделала коврик для ванной с изображением Чубакки, потому что знает, что я люблю „Звездные войны“»

«Бабушка сделала это для моего двора около 20 лет назад, потому что в детстве мне очень нравились Симпсоны. Только сегодня вытащил это из маминого гаража!»

«Моя бабушка вяжет пледы для всех внуков, когда им исполняется 18 лет. Я очень ценю свой. Просто хотела поделиться этим с вами»

«Вчера утром отправила бабушке фото топа, который мне понравился. А сегодня она сшила мне точной такой же топ и прислала его фотографию»

«Несколько лет назад бабушка сделала мне костюм на Хеллоуин»

«Бабушка связала мне этот ковер, и я играю на нем в шлеме виртуальной реальности! Побочный эффект — необъяснимое желание вязать крючком»

«Сегодня бабушка приготовила мне пончики на завтрак! Лучший завтрак, который у меня когда-либо был (они с „Нутеллой“ и клубничным джемом)»

«Бабушка постирала мой коврик для мыши»

«Моя бабушка поддерживала меня во время того, как я в первый раз попыталась приготовить пахлаву»