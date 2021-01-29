18 виртуозных отзывов из сети, которые могут запросто затмить любой товар

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Отзывы о товарах и услугах в интернете уже давно стали обыденной частью жизни. Но есть персонажи, которые даже из этого, казалось бы, обычного явления сделают настоящее представление. Да такое, что можно забыть о том, из-за чего, собственно, весь сыр-бор.

Мы в AdMe.ru за креатив в любых его проявлениях, поэтому почитайте отзывы тех, кто не может удержаться, чтобы не выделить себя среди остальных даже в таком простом деле.

Отзыв на пластиковые зубочистки с нитью

Нет, ну а что непонятного-то?

А для чего вам нужно видеонаблюдение?

У нас победитель в категории «антиреклама образовательного учреждения»

«Хотел тут в праздники записаться на стрижку, ищу парикмахера...»

«Отзыв к моей игре. Надо отдать автору должное: до него очень быстро дошел смысл слова „парадная“, и он исправил отзыв. Горжусь им!»

«Отзыв, который идеально подходит к 99 % бесплатных приложений и игр»

«Искал себе перстень на AliExpress. Пожалуй, не буду заказывать у этого продавца»

«Выбирала лейку для душа и наткнулась на отзыв на популярном маркетплейсе»

«Хороший дрон. Надо брать»

Пила Шредингера

Лучший отзыв о кафе

Всем бы таких продавцов

Ошибочка вышла

Без комментариев

Принцип «ценю то, что имею» в действии

«Решил воспользоваться известным сервисом поиска попутчиков»

«Приехала машина, сразу после знакомства начался диалог. Но ночь перед поездкой была бессонная, и я начал быстро засыпать. Последнее, что запомнил: водитель спросил, не против ли я музыки погромче. После прилетел от водителя отзыв, который меня позабавил».

«Выбирали коту лоток и наткнулись на такой отзыв»