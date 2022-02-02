18 везунчиков, которых распирает от желания рассказать, какие крутые вещи они прикупили

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В последние годы люди стремятся к осознанному потреблению, стараясь покупать необходимые вещи и использовать их долгое время. Мы полностью поддерживаем такой экологичный подход к покупкам, однако признаем, что иногда просто невозможно удержаться от приобретения какой-нибудь не очень нужной, но крутой штуки.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие классные вещички люди прикупили и выложили в интернет, чтобы похвастаться.

«Не представляю, как мы жили без этого»

«Итак, я заказала умный корректор осанки. Просидела с этой штукой около часа. Вибрирует постоянно! Привыкаю с трудом»

«Что я делаю через 0,33 секунды после покупки увеличительного стекла»

«Сестра раздобыла вентилятор, который крепится к телефону. Когда делаешь селфи, волосы эффектно развеваются»

«Купила этот рюкзак для Поли, теперь мы можем вместе ходить в походы»

«Сделала себе подарок на день рождения»

«Только что купил 5 часов, теперь я часовой Танос!»

«Все по-разному переживают кризис среднего возраста. Я вот, например, приобрел печатную машину»

«Мы его купили!»

«У меня есть обувь как в аниме»

«Итак, спустя 2 года моя мечта сбылась. Светильник-панелька!»

«Смотрите, какое классное зеркало купила»

«Я приобрела кресло-мешок, но кот почему-то думает, что это для него»

«Мама моего парня урвала этот чайник за $ 5»

«Я купил таблицу Менделеева с настоящими элементами»

«Наш пуфик-лама»

«У меня есть USB-кабель с дисплеем, показывающим точную мощность, на которой заряжается ваше устройство»

«Купила эту штуку для удаления черных точек, и теперь у меня есть занятие на 2 часа в день»