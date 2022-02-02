18 везунчиков, которых распирает от желания рассказать, какие крутые вещи они прикупили
В последние годы люди стремятся к осознанному потреблению, стараясь покупать необходимые вещи и использовать их долгое время. Мы полностью поддерживаем такой экологичный подход к покупкам, однако признаем, что иногда просто невозможно удержаться от приобретения какой-нибудь не очень нужной, но крутой штуки.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие классные вещички люди прикупили и выложили в интернет, чтобы похвастаться.
«Не представляю, как мы жили без этого»
«Итак, я заказала умный корректор осанки. Просидела с этой штукой около часа. Вибрирует постоянно! Привыкаю с трудом»
«Что я делаю через 0,33 секунды после покупки увеличительного стекла»
«Сестра раздобыла вентилятор, который крепится к телефону. Когда делаешь селфи, волосы эффектно развеваются»
«Купила этот рюкзак для Поли, теперь мы можем вместе ходить в походы»
«Сделала себе подарок на день рождения»
«Только что купил 5 часов, теперь я часовой Танос!»
«Все по-разному переживают кризис среднего возраста. Я вот, например, приобрел печатную машину»
«Мы его купили!»
«У меня есть обувь как в аниме»
«Итак, спустя 2 года моя мечта сбылась. Светильник-панелька!»
«Смотрите, какое классное зеркало купила»
«Я приобрела кресло-мешок, но кот почему-то думает, что это для него»
«Мама моего парня урвала этот чайник за $ 5»
«Я купил таблицу Менделеева с настоящими элементами»
«Наш пуфик-лама»
«У меня есть USB-кабель с дисплеем, показывающим точную мощность, на которой заряжается ваше устройство»
«Купила эту штуку для удаления черных точек, и теперь у меня есть занятие на 2 часа в день»
Мы с удовольствием посмотрим, какие крутые покупки вы сделали в последнее время.
Фото на превью chrissyteigen / Twitter
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