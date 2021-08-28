18 везунчиков, которые заказали еду и пришли в восторг от результата

Многие из нас могут часами жаловаться на плохой сервис и обманы в отдельных заведениях и магазинах. Но редкий человек упомянет место, где к нему и его запросам отнеслись с должным вниманием. Таким вот обслуживанием и похвастались наши сегодняшние герои.

Мы в AdMe.ru от всей души желаем, чтобы удача всегда вам улыбалась и каждый заказ или покупка вкусностей были так же хороши, как у этих везунчиков из сети.

Специальный набор суши с Hello Kitty

Производители хлебобулочных изделий знают толк в начинке

«Жена решила попробовать набор салями. И вообще не прогадала»

«Пицца за ₽ 55. Я впечатлен... Очень впечатлен»

Когда просто взял батончик и понял, что тебе улыбнулась удача

«Попросил двойную пеперони»

«Я заказал панкейк Dutch baby, а мне принесли этого монстра»

«Сотруднику McDonald’s, который положил 8 наггетсов вместо 6: „Ты космос!“»

«Хотел просто перекусить и взял себе хот-дог. Вот это поворот»

«Заказал себе кальцоне, доставщик привез этого увальня. Я обнял парня и сказал ему: „Вызов принят“»

«Я брал порцию начос на одного...»

«Заказал рыбный бургер. Кажется, булочка маловата немного...»

«Взял на обед „Филе-О-Фиш“ в McDonald’s. Ребята точно решили, что я очень голоден»

«С хозяйкой пиццерии у меня теплые отношения. Она часто дает мне кучу полезных советов. Сказала ей, что беременна. И она дала мне это вместе с заказом»

«Дополнительную маленькую пиццу „для ребенка“».

«Заказал, опираясь на картинку в меню. Принесли чистое великолепие»

«Взял немного блинчиков в ресторане. Даже не думал, что они будут выглядеть так аппетитно»

«Заказал корн-дог в местном суши-ресторане»

Возьми булочку с корицей, говорили они