18 случаев, когда люди хотели сделать нарядно, но не смогли вовремя остановиться

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Многие люди, выполняя какую-нибудь работу, стараются применить свои навыки по максимуму и использовать весь свой креатив. В большинстве случаев результат заслуживает уважения. Однако бывает так, что автор сильно увлекается процессом и в итоге получается совсем не то, что он изначально хотел изобразить.

Мы в AdMe.ru считаем, что просто обязаны познакомить вас с некоторыми наиболее несуразными творениями, найденными на просторах сети.

1. «Мне сказали, чтобы я показал это всем»

2. «У нас в семье традиция — на Пасху покупать барашка из масла. В этом году мама попросила меня сделать его самостоятельно. Сделал. Познакомьтесь, это Влад»

3. Уличная версия дивана

4. Шикарная коллекция подушек

5. «Поставлю на стол одному коллеге — любителю там засиживаться»

6. «Недавно был на „ламповой“ вечеринке»

7. «Мой бюджет оставляет желать лучшего, но я стараюсь использовать его с максимальной пользой»

8. Судя по всему, в магазинах сейчас пользуются популярностью «газонные» вещи

9. «Такую „красоту“ я нашел в местном мебельном магазине»

10. Тот случай, когда любишь красивый маникюр и... фасоль

11. Автор явно был в ударе

12. Когда есть велосипед, но хочешь машину

13. «Моя попытка соорудить самодельный кондиционер. Мои друзья называли меня сумасшедшим, но он работает»

14. «Я нашел его. Это джинсовый пуф»

15. Эффектно, спору нет

16. Хех, нужно еще больше светильников

17. «Я хотел бы сообщить о преступлении»

Это конечный продукт? Это не промежуточный этап? © storm_acolyte / Reddit

18. Два совершенно исправных стула превратились в неудобную скамью