18 вещей, которые пора было выбросить, но люди дали им вторую жизнь и сорвали куш

Ценность обычных вещей в современном мире невелика: если что-то сломалось, испачкалось, потеряло товарный вид, то большинство людей просто выкинет это и купит что-то новое взамен. Но, к счастью, находятся и те, кто готов немного поколдовать над пришедшей в негодность вещью и дать ей шанс на вторую жизнь.

Мы в AdMe.ru восхищены тем, какие нестандартные решения для ремонта и восстановления дорогих сердцу предметов находят пользователи сети. Пожалуй, некоторые способы стоит взять на заметку.

«Розничная цена этих фирменных туфель $ 395. Я купил их за $ 4,99 в благотворительном магазине и привел в порядок»

«Обновила любимый кошелек мамы. Это роспись акриловыми красками по коже, впервые попробовала, раньше не рисовала»

«Моя домашняя крыса прогрызла дыру в моей новой майке, поэтому я проявила изобретательность, чтобы спасти эту одежду»

«Я починила витражный абажур, заменив выпавшие осколки зеркалом»

«Пролила на желтый джемпер розовый лак для ногтей, но нашла выход: я прикрыла его вышивкой»

Я заплатила бы хорошие деньги за этот свитер. © dancinlobster / Reddit

Одни выкинули бы такой стул на помойку, а другие подарили ему новую жизнь

«За 4 года дочка изрядно потрепала любимейшую игрушку, а расставаться с ней не хотела. Другая подобная не заменила первую. Вот так я обновила зайку»

«Ушки и ручки были „съедены“ до наполнителя, поэтому их заменили новые детали, платьице тоже новое. Личико усиленно отстирано и „отреставрировано“. Вся игрушка дополнительно наполнена новым синтепухом. Малышка осталась довольна».

«Сделал из кучи старых рваных джинсов новую пару в стиле пэчворк»

«Сэкономили $ 150 на починке обуви»

«Копался в сарае на даче и нашел вафельницу. Вид, конечно, был страшный. Решил помыть и вычистить. Не откладывая, сразу приготовил вкусняшки»

«На моем платье были пятна. Я спасла его, вышив на этих местах шмелей. Теперь оно нравится мне еще больше»

«Я потратил 2 дня на обивку этого старого кресла-качалки»

«Этот бюстгальтер размахрился по краям, поэтому я решила его отремонтировать: взяла и прошила обметочным швом все по кругу»

«Со скуки решила реанимировать свой старый чемоданик формата ручной клади. Ему 10+ лет, потертый, с царапинами. И вот что вышло»

«Ободрала защитную пленку, покрасила, разрисовала, покрыла лаком».

«Я только что потратила несколько часов на вышивание оленя, чтобы заделать крошечную дырочку в моем шарфе»

Новая жизнь старой табуретки

«Привела в порядок кроссовки. Я использовала только мыло для мытья посуды и желчное мыло»

«Я отремонтировала старую кожаную куртку моей мамы из 80-х годов. Отпорола подкладку, залатала швы и мелкие дыры новым куском кожи, натерла все кремом для обуви»