18 вещей, которые одни люди выкинули и глазом не моргнули, а другие с радостью взяли себе

Да, иногда на свалках оказываются добротные и даже довольно ценные вещи. Люди выкидывают их по разным причинам: одним просто уже не хватает места их хранить, другие решаются наконец избавиться от всего, чем не пользовались долгое время. Как бы то ни было, здорово, когда всю эту лишнюю утварь находит тот, кому она действительно нужна.

Команда AdMe.ru искренне порадовалась за всех, кому удалось найти приличные вещи буквально под ногами. А бонусом мы приготовили пару историй от наших читателей.

«Только что нашла этот стеллаж в переулке»

«Готовились к переезду, взяли пустую коробку из-под микроволновки, которая стояла возле мусорки»

«Там что-то звякнуло, оказалось, внутри было 2 сервиза начала прошлого века, они стоят $ 600».

«Обнаружила за местным продуктовым магазином»

«Нашел Xbox 360 в сумке под велосипедом в мусорном баке. Еще не подключил, но надеюсь, что все работает»

«Сегодняшний улов»

«На нашей мусорке есть специальный контейнер, куда люди выкидывают ненужную электронику. Вот, обнаружил там идеально работающий iPhone 6 Plus»

«Нашел прошлым вечером в мусорном баке это кольцо из 14-каратного золота с нефритом и культивированным жемчугом»

«Обнаружила пуховик Barbour, который подходит мне идеально. Честно говоря, на нем было какое-то пятно, но я хорошенечко его почистила»

«Нашел около мусорных баков у дома 3 бинокля, и все они как новые»

«Один парень нанял меня разобрать свой подвал. Эти 2 винтажные клавиатуры и усилитель были частью того, от чего он хотел избавиться. Я счастлив»

«Сегодня утром нашел очень крутой диван»

«Мой лучший улов: MacBook Pro. Экран, конечно, с большой трещиной, ну а так он полностью исправен»

«Искала себе определенный рюкзак и через пару недель обнаружила его, почти новый, на помойке»

«Я работаю около дорогого жилого комплекса, люди там часто выбрасывают новые вещи».

«Прошлым летом я нашел 2 чайные чашки, а вчера вечером, в другом городе, — подходящие к ним блюдца»

«Обнаружил в коробке за магазином канцелярских товаров. Оно в идеальном состоянии»

«Вот что я нашел в мусорном контейнере. Наше общество такое расточительное»

«Обнаружил в мусоре этот барабан конга, он стоит $ 150. Я профессиональный музыкант, так что часто буду им пользоваться»

«Письменный стол в стиле модерн середины века. Стоял у обочины в моем районе»

Бонус: истории от наших читателей

«Была у нас комическая ситуация. Вынесли мы к помойке старый диван, так как купили новый»

«А через полчаса смотрим, соседи со съемной квартиры с нашей же площадки тащат его обратно. На 4-й этаж, без лифта. Знать бы заранее, просто перенесли бы им».

«Я как-то выкинула много вещей, пакетов 10, наверное. Поставила возле мусорных баков»

«Через неделю еду в лифте с соседкой, она мне что-то говорит, а я смотрю на нее и думаю: „У меня тоже такой свитерок был, и пятна на нем такие же были...“ После этого случая муж мне сказал: „Если надумаешь что принести — неси с чужой помойки“».