18 вещей, к которым люди настолько прикипели, что не выменяют их даже на целое состояние

Каждому при покупке новых вещей хочется, чтобы они прослужили как можно дольше. Но наши сегодняшние герои явно вытянули счастливый билет, потому что их вещи не только пережили все разумные гарантийные сроки на ура, но еще и многим новинкам фору могут дать.

Мы в AdMe.ru желаем, чтобы каждая ваша покупка себя оправдала, и как раз хотим показать тех, кому повезло обзавестись товаром высшего качества.

«Это бумажник моего отца, которым он пользовался с 1993 года до сегодняшнего дня»

«Они были сделаны в 80-х годах. С тех пор не отставали на ни минуту!»

«Только что заменил батарейку в комнатном термометре. Она работала 12 лет»

«Клиентка попросила, чтобы я настроил ее голосовую почту...»

«Этот станок с безопасным лезвием отработал 12 лет. Должно быть, я сэкономил кучу денег, не покупая другие, дорогие станки»

«С моим 40-летним Lego теперь играет моя дочка»

«Моей куртке уже больше 25 лет»

«В 2000 году я училась за границей и была в недоумении, когда пришлось потратить кучу денег на этот карандаш, потому что простого не было в наличии»

«Я понятия не имела, что он станет незаменимым и что буду носить его с собой все последующие 22 года».

«Эта клавиатура не всегда находилась у меня, но после 30 лет использования она все еще безупречно работает»

«Точилка для карандашей моего прадедушки»

«Эта микроволновка всю жизнь была у дедушки и бабушки моего друга, но он отдал ее мне бесплатно, потому что она „старая“».

«Электрический нож, который мои родители получили в подарок на свадьбу в 1982 году»

«Принесла бабушка телефон в ремонт. Вспомнил юность, первую работу, всплакнул, починил, денег не взял»

«Купил маленькую сумку в 2008 году по довольно хорошей цене. Нужно было только чуть-чуть увлажнить кожу. Пользуюсь ей ежедневно и не нарадуюсь!»

«Мой фаворит на кухне с 2008 года, и я уверена, что он поможет мне еще много-много раз»

«Френч-пресс, купленный лет 10 назад за копейки. Делает лучший кофе. Он везде со мной: в походах, на работе и в дорожных поездках»

«Эту вафельницу мама купила, когда ей было 19. Сейчас ей 75, и она до сих пор готовит вкусные вафли»

«Наша плита родом из 50-х проработает еще 100 лет, как мне кажется»