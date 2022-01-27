18 вещей и аксессуаров, которые оказались не так уж просты
Сюрпризы можно обнаружить даже в привычных вещах. Это доказывают пользователи сети, которые в своих постах часто рассказывают, как неожиданно для себя нашли «пасхалочки» в совсем обычных на первый взгляд предметах гардероба и аксессуарах.
Мы в AdMe.ru любим, когда в одежде обнаруживается какая-то загадка или с ней связана какая-нибудь история. «Живые» перчатки, из которых растет трава; любопытные приложения к куртке, которую носили на Олимпиаде; рубашка, умоляющая не звонить маме, — все это вы найдете в нашей подборке. А в конце статьи — бонус: изобретение врачей для маленьких пациентов.
«Мой брат шутил, что одевается как 5-летний ребенок. Потом он нашел вот это»
«Только что купила на барахолке жилетку. В кармане обнаружила сморщенный клементин с мордочкой»
«Папа купил мне электрический жилет с подогревом»
«У моего друга есть футболка с карманом-гигантом»
«Логотип на моем зонте проявляется, только когда он намокает»
«В моих штанах есть забавная инструкция»
«Инструкция: 1. Засунь одну ногу в штанину. 2. Повтори. 3. Наслаждайся».
«Сфоткала со вспышкой своего парня в светоотражающей куртке»
«Нашла на барахолке рубашку из такой же ткани, что и моя резинка»
«Зацените подошву этой странноватой обуви из секонд-хенда»
«Приобрел на барахолке куртку, которую носили на Олимпийских играх. В кармане лежал бейджик владельца, а также билеты на торжественную церемонию открытия и на самолет»
«Оставил под дождем рабочие перчатки, и лисохвост решил разрастись прямо на них»
«На лейбле новой куртки моей дочери есть место для трех имен. Производитель предполагает, что ее не выкинут, а будут донашивать»
На внутреннем кармане этой куртки написаны телефоны экстренных служб нескольких стран
«На тренировочных трусах моего парня сложилось слово „вомбат“»
Workout combat — «боевая тренировка».
«Вот такая милая английская булавка попалась мне в одной из вещей, подаренных на Рождество»
- Те, кто вяжет, очень любят их использовать. Они выглядят как лампочка, и мы помечаем ими петли. © zopea / Reddit
«В лыжной куртке, сохранившейся у меня с 90-х, есть кармашек для радиотелефона»
«На моей футболке написано, что она изготовлена в Бангладеш, а на бирке — „Сделано в Индии“»
- Футболка была сделана в Бангладеш. Бирку напечатали в Индии. Загадка решена. © Bd1ddy82 / Reddit
«На распродаже нашла сережки, которые идеально сочетаются с узором моего платья»
Бонус: в отделении для недоношенных малышей врачи носят маски с окошками, чтобы младенцы могли видеть их эмоции
А когда вы в последний раз находили что-то необычное в одежде?