18 вещей и аксессуаров, которые оказались не так уж просты

Сюрпризы можно обнаружить даже в привычных вещах. Это доказывают пользователи сети, которые в своих постах часто рассказывают, как неожиданно для себя нашли «пасхалочки» в совсем обычных на первый взгляд предметах гардероба и аксессуарах.

Мы в AdMe.ru любим, когда в одежде обнаруживается какая-то загадка или с ней связана какая-нибудь история. «Живые» перчатки, из которых растет трава; любопытные приложения к куртке, которую носили на Олимпиаде; рубашка, умоляющая не звонить маме, — все это вы найдете в нашей подборке. А в конце статьи — бонус: изобретение врачей для маленьких пациентов.

«Мой брат шутил, что одевается как 5-летний ребенок. Потом он нашел вот это»

«Только что купила на барахолке жилетку. В кармане обнаружила сморщенный клементин с мордочкой»

«Папа купил мне электрический жилет с подогревом»

«У моего друга есть футболка с карманом-гигантом»

«Логотип на моем зонте проявляется, только когда он намокает»

«В моих штанах есть забавная инструкция»

«Инструкция: 1. Засунь одну ногу в штанину. 2. Повтори. 3. Наслаждайся».

«Сфоткала со вспышкой своего парня в светоотражающей куртке»

«Нашла на барахолке рубашку из такой же ткани, что и моя резинка»

«Зацените подошву этой странноватой обуви из секонд-хенда»

«Приобрел на барахолке куртку, которую носили на Олимпийских играх. В кармане лежал бейджик владельца, а также билеты на торжественную церемонию открытия и на самолет»

«Оставил под дождем рабочие перчатки, и лисохвост решил разрастись прямо на них»

«На лейбле новой куртки моей дочери есть место для трех имен. Производитель предполагает, что ее не выкинут, а будут донашивать»

На внутреннем кармане этой куртки написаны телефоны экстренных служб нескольких стран

«На тренировочных трусах моего парня сложилось слово „вомбат“»

Workout combat — «боевая тренировка».

«Вот такая милая английская булавка попалась мне в одной из вещей, подаренных на Рождество»

Те, кто вяжет, очень любят их использовать. Они выглядят как лампочка, и мы помечаем ими петли. © zopea / Reddit

«В лыжной куртке, сохранившейся у меня с 90-х, есть кармашек для радиотелефона»

«На моей футболке написано, что она изготовлена в Бангладеш, а на бирке — „Сделано в Индии“»

Футболка была сделана в Бангладеш. Бирку напечатали в Индии. Загадка решена. © Bd1ddy82 / Reddit

«На распродаже нашла сережки, которые идеально сочетаются с узором моего платья»

Бонус: в отделении для недоношенных малышей врачи носят маски с окошками, чтобы младенцы могли видеть их эмоции

А когда вы в последний раз находили что-то необычное в одежде?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.