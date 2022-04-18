18 уникумов, у которых есть фишка, делающая их совершенно особенными

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Есть люди, которые стесняются своих особенностей тела или стараются не привлекать к ним много внимания. Другие же считают, что «глаза оборотня», гибкость пальцев и лишние ребра — это круто.

Мы в AdMe.ru считаем, что не стоит смущаться своей неординарной внешности. Тем более что многие пользователи сети публикуют фото своих уникальных особенностей и получают десятки комплиментов.

«Из-за работы сканеры больше не распознают мои отпечатки пальцев. Я разгружаю коробки, по 2–3 тысячи штук в день»

«У меня только 3 резца снизу»

«Узнала, что у меня в глазах есть так называемые нервные кольца»

«Нашел у себя на лбу длинный седой волос»

«Мой странный „глаз оборотня“ после того, как несколько месяцев назад мне сделали кросслинкинг роговицы»

«У меня есть одна белая ресница на левом глазу»

«Я могу двигать глазами отдельно от друг друга»

«На моей правой руке есть одна складка, которая идет слева направо без разрыва»

«Из-за плохого кровообращения кажется, что средний палец моей сестры принадлежит кому-то другому»

«Мои уши имеют разную форму, при этом я могу вставить наушник только в левое ухо»

«Из-за врожденной аномалии я не могу сгибать большой палец»

«Оказывается, я отношусь к 1–3 % населения, у кого есть шейные ребра»

«У меня полная гетерохромия и физиологическая анизокория (зрачки разного размера)»

«У меня есть родинка в форме слезы, идеально расположенная под правым глазом»

«Я могу сгибать мизинец, не загибая при этом безымянный палец»

«У меня в глазу есть маленький белый полумесяц»

«У моих дочери и жены практически одинаковый естественный „кривой“ пробор»

«Люди часто думают, что у меня проколото ухо, а на самом деле там просто веснушка»