18 уникумов, которые прокачали свои неординарные навыки по максимуму

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

У любого из нас есть особые сверхспособности, просто не все о них догадываются или просто ленятся развивать свой навык. Но если долго и упорно тренироваться или хотя бы начать воплощать свою идею в жизнь, то все получится. Можно и диван из травы вырастить, и картину бомбезную нарисовать, и в турнире рыцарском поучаствовать.

Мы в AdMe.ru точно знаем: если уделять своему увлечению достаточно времени, то рано или поздно можно стать профи. И герои нашей подборки доказывают это.

«Вот почему коллеги никогда не пользуются компьютером этого работника»

«Небольшой портрет, который я сделал с помощью этой шариковой ручки»



«Провел свой 21-й день рождения на ристалище. По-другому и быть не могло»

«Моя девушка практиковалась в нанесении грима к Хеллоуину»

«Змея, которую мы с другом сделали из уранового стекла»

«Мои скульптурные работы в 1996 году и в 2019-м»

«После почти 2 лет работы и 19 доработок „Замок“ завершен!»

«Сегодня я сделал самого маленького в мире малыша Йоду, в ширину как один волосок»

«Мой новый рисунок мелками»

«Друг приготовил яичницу на деревянной сковороде, которую сам сделал»



«Фото стрекозы в полете. Мне многого стоило это снять»

«Свеча, которую я сделала для своего магазина»

«У меня ушло 2 года на создание этого лунного зеркала. Я назвал его Мое Космическое Зеркало»

«Я сделала пряничную версию дома моей семьи»

«Кристалл соли, который я сам вырастил»

«Наконец-то я закончил витражную шкатулку в виде гитары»

«Вот такой „ковровый“ цветок я сделал»

«Мой друг сам вырастил вполне удобный диван из травы»