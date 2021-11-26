18 уникумов, которые прокачали свои неординарные навыки по максимуму
У любого из нас есть особые сверхспособности, просто не все о них догадываются или просто ленятся развивать свой навык. Но если долго и упорно тренироваться или хотя бы начать воплощать свою идею в жизнь, то все получится. Можно и диван из травы вырастить, и картину бомбезную нарисовать, и в турнире рыцарском поучаствовать.
Мы в AdMe.ru точно знаем: если уделять своему увлечению достаточно времени, то рано или поздно можно стать профи. И герои нашей подборки доказывают это.
«Вот почему коллеги никогда не пользуются компьютером этого работника»
«Небольшой портрет, который я сделал с помощью этой шариковой ручки»
«Провел свой 21-й день рождения на ристалище. По-другому и быть не могло»
«Моя девушка практиковалась в нанесении грима к Хеллоуину»
«Змея, которую мы с другом сделали из уранового стекла»
«Мои скульптурные работы в 1996 году и в 2019-м»
«После почти 2 лет работы и 19 доработок „Замок“ завершен!»
«Сегодня я сделал самого маленького в мире малыша Йоду, в ширину как один волосок»
«Мой новый рисунок мелками»
«Друг приготовил яичницу на деревянной сковороде, которую сам сделал»
«Фото стрекозы в полете. Мне многого стоило это снять»
«Свеча, которую я сделала для своего магазина»
«У меня ушло 2 года на создание этого лунного зеркала. Я назвал его Мое Космическое Зеркало»
«Я сделала пряничную версию дома моей семьи»
«Кристалл соли, который я сам вырастил»
«Наконец-то я закончил витражную шкатулку в виде гитары»
«Вот такой „ковровый“ цветок я сделал»
«Мой друг сам вырастил вполне удобный диван из травы»
А какие увлечения или крутые способности есть у вас?
Фото на превью Gecko736 / Reddit
Поделиться этой статьёй