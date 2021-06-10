18 умельцев, которые «прокачали» свою обувь на зависть всем модникам и модницам

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В наши дни в мире производится более 24 млрд пар обуви в год. Однако даже среди этого огромного числа кроссовок, туфель и ботинок не каждый может найти ту самую пару. Поэтому иногда приходится подключать фантазию и переделывать обувь под себя.

Нас в AdMe.ru вдохновляют люди, которые способны несколькими ловкими движениями рук превратить скучную обувь в настоящее произведение искусства.

«Наконец-то мои летние кеды готовы!»

Огонь! А птичка просто высший пилотаж! © lilolilac / Reddit

«Разрисовала обувь для себя и любимого»

«Спешу поделиться с вами своей работой»

Пока, дешевые черные балетки! Привет, крутые балетки с котиками!

«На руках мозоли, но это того стоило»

Усердие и золотые руки превратят обычные кеды в изящную свадебную обувь

«Приспичило среди ночи сделать из старых туфель новые»

«Не могла найти подходящие к моему наряду туфли, пришлось сделать самой»

Как опознать любителя вселенной Marvel? Конечно по обуви!

«Так мечтала об этих ваших модных босоножках, но не хотела тратиться. И вуаля!»

«Впервые попробовала расписать кроссовки»

«Разрисовала белые бальные туфли под платье сестры. Мы обе довольны результатом»

На мужской обуви тоже есть где разгуляться

А вам как больше нравится, с рисунком или без?

Произведение искусства, не иначе

Для женщины-вамп

«Какими крутыми они получились! Идеально сочетаются с простыми джинсами и футболкой»

«В 2 часа ночи мне срочно понадобилось налепить стразы на вьетнамки»