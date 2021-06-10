18 умельцев, которые «прокачали» свою обувь на зависть всем модникам и модницам
В наши дни в мире производится более 24 млрд пар обуви в год. Однако даже среди этого огромного числа кроссовок, туфель и ботинок не каждый может найти ту самую пару. Поэтому иногда приходится подключать фантазию и переделывать обувь под себя.
Нас в AdMe.ru вдохновляют люди, которые способны несколькими ловкими движениями рук превратить скучную обувь в настоящее произведение искусства.
«Наконец-то мои летние кеды готовы!»
- Огонь! А птичка просто высший пилотаж! © lilolilac / Reddit
«Разрисовала обувь для себя и любимого»
«Спешу поделиться с вами своей работой»
Пока, дешевые черные балетки! Привет, крутые балетки с котиками!
«На руках мозоли, но это того стоило»
Усердие и золотые руки превратят обычные кеды в изящную свадебную обувь
«Приспичило среди ночи сделать из старых туфель новые»
«Не могла найти подходящие к моему наряду туфли, пришлось сделать самой»
Как опознать любителя вселенной Marvel? Конечно по обуви!
«Так мечтала об этих ваших модных босоножках, но не хотела тратиться. И вуаля!»
«Впервые попробовала расписать кроссовки»
«Разрисовала белые бальные туфли под платье сестры. Мы обе довольны результатом»
На мужской обуви тоже есть где разгуляться
А вам как больше нравится, с рисунком или без?
Произведение искусства, не иначе
Для женщины-вамп
«Какими крутыми они получились! Идеально сочетаются с простыми джинсами и футболкой»
«В 2 часа ночи мне срочно понадобилось налепить стразы на вьетнамки»
А как вы придаете индивидуальность своей одежде и обуви? Есть ли в вашем гардеробе вещи «не как у всех»?
Фото на превью LupusFiasco / Twitter
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