18 умельцев, чье желание творить перешло все мыслимые рамки
Каждого из нас иногда переполняет желание сделать что-нибудь этакое. И у всех оно по-разному проявляется: кто-то рисует или сочиняет стихи, кто-то шьет или готовит вкусность. А у некоторых тяга к креативу выливается в нечто нестандартное, например украсить крышу своего дома шапочкой Санты. Сделать оригинальную новогоднюю елку или просто приделать руль от машины к велосипеду.
Мы в AdMe.ru считаем, что в творчестве нет никаких рамок или преград. И герои нашей подборки доказывают это.
«Создание этого кулона стало кульминацией моего года. Я могу с уверенностью сказать, что горжусь своей работой»
«Стол, который я сделал из старых скейтбордов»
«Я сохраняю и помещаю в рамки паутину»
«Я сделал елочное украшение в виде космического корабля „Орион“, вращающегося вокруг Луны»
«Мой папа ест свои гамбургеры вверх ногами и палочками»
«Вот такой велосипед я увидел возле магазина»
«Рождественская елка моей невестки»
Оригинальное украшение
«Я просто сделал алфавит из печенек»
«Моя жена приготовила 4 разных пирога на одном противне на День благодарения»
Вот так интересно кто-то украсил землю возле заборчика
«В доме, который я только что купил, у входной двери стоит настоящее дерево, но уже неживое»
«Я сделал вот такую елочку»
«Мой папа подстриг газон вот так»
«Оригинальная раковина в ресторане, где я был»
«Я проходил мимо и заметил сфинксов»
«Мой друг нарисовал дерево на своей стене в начале этого года, и теперь это его рождественская елка»
«У моего психотерапевта коробочка с салфетками выглядит вот так»
А как вы утоляете свой голод творчества?
Фото на превью LoresUsernameIsTaken / Reddit
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