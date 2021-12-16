18 умельцев, чье желание творить перешло все мыслимые рамки

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Каждого из нас иногда переполняет желание сделать что-нибудь этакое. И у всех оно по-разному проявляется: кто-то рисует или сочиняет стихи, кто-то шьет или готовит вкусность. А у некоторых тяга к креативу выливается в нечто нестандартное, например украсить крышу своего дома шапочкой Санты. Сделать оригинальную новогоднюю елку или просто приделать руль от машины к велосипеду.

Мы в AdMe.ru считаем, что в творчестве нет никаких рамок или преград. И герои нашей подборки доказывают это.

«Создание этого кулона стало кульминацией моего года. Я могу с уверенностью сказать, что горжусь своей работой»

«Стол, который я сделал из старых скейтбордов»

«Я сохраняю и помещаю в рамки паутину»

«Я сделал елочное украшение в виде космического корабля „Орион“, вращающегося вокруг Луны»

«Мой папа ест свои гамбургеры вверх ногами и палочками»

«Вот такой велосипед я увидел возле магазина»

«Рождественская елка моей невестки»

Оригинальное украшение

«Я просто сделал алфавит из печенек»

«Моя жена приготовила 4 разных пирога на одном противне на День благодарения»

Вот так интересно кто-то украсил землю возле заборчика

«В доме, который я только что купил, у входной двери стоит настоящее дерево, но уже неживое»

«Я сделал вот такую елочку»

«Мой папа подстриг газон вот так»

«Оригинальная раковина в ресторане, где я был»

«Я проходил мимо и заметил сфинксов»

«Мой друг нарисовал дерево на своей стене в начале этого года, и теперь это его рождественская елка»

«У моего психотерапевта коробочка с салфетками выглядит вот так»