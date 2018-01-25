18 убийственных твитов, которые зарядят вас позитивом на весь день

Говорят, что научиться спонтанно и остроумно шутить практически невозможно. Однако написать с бухты-барахты нереально смешной твит, который привлечет внимание тысячи пользователей, — задача вроде как выполнимая, не так ли?

AdMe.ru собрал 18 убойных твитов от людей, которым удалось в 280 символах уместить историю, уморительней которой вы давно ничего не читали.

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Фото на превью virgoprincxss/twitter

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1 Комментарии
  • 25 января 2018
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