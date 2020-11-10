18 твитов от женщин, которые всякое повидали, и это их только раззадорило

У всех бывают моменты, когда на голову сваливается ворох проблем и хочется, откинув волосы назад, сказать: «Весь мир подождет». И лучше бы в этот момент никто на пути не попадался, ведь достаточно какого-то пустяка в виде непрошеного совета или неосторожно брошенной фразы, чтобы навлечь на себя ярость.