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18 твитов от женщин, которые всякое повидали, и это их только раззадорило

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У всех бывают моменты, когда на голову сваливается ворох проблем и хочется, откинув волосы назад, сказать: «Весь мир подождет». И лучше бы в этот момент никто на пути не попадался, ведь достаточно какого-то пустяка в виде непрошеного совета или неосторожно брошенной фразы, чтобы навлечь на себя ярость.

Герои подборки AdMe.ru рассказали о том, что же может стать соломинкой, сломавшей спину верблюду, когда и так все достало.

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© saut333 / Twitter

2.

© _sweet__berry__ / Twitter

3.

© _faada_ / Twitter

4.

© agustral / Twitter

5.

© PlagueIsComing / Twitter

6.

© fcap_mma / Twitter

7.

© KEK_Enot / Twitter

8.

© avengrvs / Twitter

9.

© teddygrayss / Twitter

10.

© PlagueIsComing / Twitter

11.

© teddygrayss / Twitter

12.

© summatosha / Twitter

13.

© jstVivian / Twitter

14.

© AntonBelyayev1 / Twitter

15.

© AntonBelyayev1 / Twitter

16.

© lo_paolino / Twitter

17.

© tomato_hater / Twitter

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© hey_mammy / Twitter

А что в последний раз вывело из себя вас?

Фото на превью jstVivian / Twitter
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