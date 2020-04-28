18 твитов от тех, кто мог бы хорошо зарабатывать, просто придумывая подписи к фото

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Сейчас уже мало просто загрузить фотографию на свою страничку, к ней обязательно нужно сделать подпись. Некоторые по старинке балуются цитатами великих, другие постят философские рассуждения, а кто-то просто рассказывает о себе.

Но все ваши лайки неизменно отберут те, кто умеет одной фразой даже из самого унылого фото сделать шедевр. И мы в AdMe.ru им в этом поможем.

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