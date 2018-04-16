18 твитов от папы 4-х девочек, которые доказывают, что без детей мир был бы скучнее

Один из самых веселых папаш Джеймс Брейквел (James Breakwell) ведет твиттер, у которого более миллиона читателей. А секрет его популярности очень прост: он делится своими диалогами с дочерьми, которые искрятся детской непосредственностью и нестандартным юмором.

AdMe.ru собрал твиты Джеймса, в которых отражена вся прелесть жизни с детьми, наполненная самыми положительными эмоциями.

А сколько у вас детей, и какие смешные истории случались у вас?

Фото на превью James Breakwell / twitter

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  • 16 апреля 2018
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