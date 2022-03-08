18 твитов от людей в возрасте немного за 30, познавших все прелести взрослой жизни

Все мы в детстве мечтали повзрослеть как можно скорее, чтобы наконец-то смотреть сериалы до ночи, ходить туда, куда нас раньше не пускали, и переживать захватывающие дух приключения. Но никто нас не предупредил, что взрослая жизнь — это еще и большая ответственность, работа 5 дней в неделю и куча сопутствующих забот 24/7. А на все остальное сил и времени уже не остается.